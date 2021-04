Bayern-PSG: pourquoi Draxler va débuter plutôt que Kean

Julian Draxler va démarrer le quart de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich mercredi soir (coup d'envoi à 21h, sur RMC Sport 1). Une titularisation surprise.

Le match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain n'a pas encore débuté que les premières surprises sont de sortie. Pour ce quart de finale aller (coup d'envoi à 21h, à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino a choisi d'aligner Colin Dagba à droite de la défense à la place de Thilo Kehrer.

Draxler en ailier gauche?

L'entraîneur argentin de Paris a également étonné en optant pour Julian Draxler en lieu et place de Moise Kean. L'Allemand devrait évoluer comme ailier gauche, pour soutenir Kylian Mbappé en pointe, Neymar en numéro 10 et Angel Di Maria à droite de l'attaque parisienne.

Une présence dans le onze parisien qui a tout d'une surprise, tant Draxler fait office de second couteau au PSG. Et selon nos informations, le choix du staff du PSG d'aligner l'Allemand plutôt que l'Italien répond d'abord à des considérations physiques.

Kean moins affuté que Draxler

"Beaucoup de supporters sont surpris par l'absence de Kean et la présence de Draxler. Les premiers retours qu'on a, c'est que la question s'est jouée sur un aspect physique. Kean revient de la Covid-19. Et il a été estimé que physiquement, Draxler pouvait être à 100%, ce qui n'est pas le cas pour Kean", a expliqué notre journaliste Mohamed Bouhafsi dans Top of the Foot ce mercredi après-midi, à moins de deux heures du coup d'envoi de la rencontre.

Absent plusieurs matchs début mars en raison du coronavirus, Kean cède donc sa place à Draxler pour ce match. L'Allemand va connaître sa deuxième titularisation de la saison en C1 après celle contre Barcelone lors du huitième de finale retour.