Bayern-PSG: les stats compliquées du PSG lors des matchs retour de Ligue des champions

Les statistiques du Paris Saint-Germain lors des matchs retour de phase à élimination directe de Ligue des champions ne sont pas très rassurants avant d'affronter le Bayern Munich, mercredi soir, mais il y a malgré tout quelques motifs d'espoir à chercher dans les rencontres des années passées.

Le Paris Saint-Germain et les matchs retour de Ligue des champions, c'est une grande histoire qui termine rarement bien. Depuis l'arrivée de QSI à la tête du club il y a un peu plus de dix ans, Paris s'est retrouvé à 16 reprises dans la situation d'un match retour de Ligue des champions en phase à élimination directe, pour un bilan de 3 victoires, 4 nuls et 9 défaites.

Parmi les neuf défaites, il y a évidemment les remontadas devenues mémorables face au FC Barcelone, à Manchester United ou au Real Madrid, où tout s'est chaque fois écroulé au match retour. Mais il n'y a pas que ça : le PSG a aussi perdu des matchs retour contre le Real et le Barça en dehors des remontadas, et des rencontres face au Bayern, à Chelsea et à Manchester City.

Les exemples Chelsea et Dortmund

A trois reprises seulement, Paris est en réalité parvenu à remporter le match retour : face à Leverkusen en 2014, contre Chelsea en 2016 et face à Dortmund en 2020 - à chaque fois au stade des huitièmes. De ces trois performances, seule celle contre Chelsea a été réalisée à l'extérieur, comme ce sera le cas mercredi soir sur le terrain du Bayern Munich.

Une stat un peu en trompe-l'oeil, puisque très régulièrement le PSG avait gagné voire largement dominé le match aller. Le dernier précédent où le PSG avait un résultat à remonter s'était plutôt bien passé. Face à Dortmund, même si c'était au Parc des Princes, les Parisiens avaient montré qu'ils pouvaient renverser une rencontre après avoir perdu le match aller. A l'Allianz Arena, demain soir, ils seront donc confrontés à un défi qui mêle tout à la fois : gagner le match retour à l'extérieur pour renverser une confrontation mal engagée. S'ils y parviennent, ce sera inédit pour le PSG version QSI.