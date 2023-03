PSG: "tu ne peux pas te réjouir de l'absence de Neymar", l'avis de Kevin Diaz après la blessure du Brésilien

Pour Kevin Diaz, consultant de l'After sur RMC, la fin de saison de Neymar - qui va être opéré de la cheville droite - n'est pas une bonne nouvelle pour Paris. Selon lui, le problème est de considérer que cette absence est "une bonne chose" pour le PSG et le système tactique de Christophe Galtier.

C'est déjà le clap de fin pour la saison 2022-2023 de Neymar avec le PSG. Blessé à la cheville droite face à Lille le 19 février dernier, le Brésilien va être opéré et ne fera pas son retour à l'entraînement collectif avant "trois à quatre mois" a indiqué le club de la capitale dans un communiqué. Une fin d'exercice prématurée pour le deuxième meilleur passeur de Ligue 1 (11 passes décisives) et une nouvelle compliquée à digérer pour les champions de France, à quelques heures d'un match crucial face au Bayern en 8es de finale retour de la Ligue des champions.

Pour autant, certains comme Christophe Dugarry (dans Rothen s'enflamme sur RMC) ont expliqué lundi que cette absence du joueur de 31 ans ne serait pas préjudiciable pour son club. "Je trouve que c’est une chance incroyable pour Christophe Galtier. A un moment, il aurait dû avoir le courage de sortir Neymar, c’était la seule solution. Cette équipe est bien mieux équilibrée à cinq derrière, avec trois milieux de terrain et Mbappé-Messi devant."

"Normalement, un joueur comme Neymar, tu ne peux pas te réjouir qu'il soit absent"

Une position qui contraste légèrement avec celle défendue quelques heures plus tard dans l'After sur RMC par Kevin Diaz. "Sur le fond je ne suis pas complètement en désaccord, mais le plus gros problème et la mauvaise nouvelle, c'est qu'au PSG on en vienne à se réjouir qu'un joueur comme Neymar soit absent parce qu'il est impossible pour l'entraîneur de mettre en place un statut qui dépasse celui des autres. Normalement, un joueur comme Neymar, tu ne peux pas te réjouir qu'il soit absent. C'est l'un des 10 meilleurs joueurs du monde. Je comprends ceux qui disent que cela va simplifier la gestion de l'équipe, mais cela ne devrait pas être le cas. Si tu fais le choix d'opter pour un 5-3-2, il y a deux postes pour trois joueurs qui sont d'un niveau exceptionnel. Il y en a un qui est dans la force de l'âge à 24 ans, il y en a un autre qui a beaucoup joué et est souvent blessé, Neymar, et un dernier qui a 35 ans. Comment sur toute une saison tu ne peux pas faire tourner un peu les temps de jeu pour garder la fraîcheur physique et mentale. Bien sûr que c'est très difficile voire impossible de jouer avec les trois devant dans les grands matchs, mais il n'y a pas que des grands matchs au PSG dans la saison. Et Neymar a chaque fois qu'il a été apte à jouer dans ces grands matchs, il a toujours été décisif."

Certains soulèveront, toutefois, que le Brésilien n'a pas permis d'éviter la défaite face au Bayern en 8es de finale aller (0-1). Reste à savoir si, sans lui, ses coéquipiers parviendront à faire mieux pour renverser l'ogre bavarois à l'Allianz Arena...