Bayern-PSG: Munich imprenable chez lui, Paris cartonne à l’extérieur... le match aller promet

Le PSG a rendez-vous à l’Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich, ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un choc au sommet entre une équipe souveraine à domicile et une très à l’aise hors de ses bases. De quoi s’attendre à du grand spectacle pour ce remake de la dernière finale.

Leon Bailey n’est pas le plus réputé des attaquants en Europe. Loin de là. Mais le Jamaïcain de 23 ans, passé par l’Autriche, la Slovaquie et la Belgique, jouit d’un statut prestigieux ces derniers temps. Celui du dernier joueur à avoir fait tomber le Bayern Munich dans son jardin. L’affaire remonte au 30 novembre 2019. En inscrivant un doublé, l’ailier de Leverkusen avait permis ce jour-là à son équipe de l’emporter à l’Allianz Arena (1-2). Au terme d’un match de Bundesliga outrageusement dominé par le Bayern (23 tirs, 75% possession de balle, 708 passes). Depuis ce hold-up, plus personne n’est venu s’imposer en Bavière. Dans aucune compétition.

Voilà près d'un an et demi que le Bayern est invaincu à domicile. C’est dire l’ampleur de la tâche qui attend le PSG, ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). D’autant que les champions d’Allemagne apparaissent actuellement intouchables sur tous les tableaux, lorsqu’ils évoluent dans leur stade. Les partenaires de Thomas Müller restent sur une impressionnante série de 33 matchs sans défaite à l’Allianz Arena (toutes compétitions confondues). La deuxième plus longue de l’histoire du foot européen, après celle établie par le Manchester United de Sir Alex Ferguson à Old Trafford, entre septembre 2007 et mai 2009.

Le PSG nettement plus à l’aise à l’extérieur

Paris devra donc créer l’exploit pour prendre l’avantage sur l’équipe qui l’a privé du sacre suprême l’été dernier à Lisbonne. En attendant le retour au Parc des Princes, prévu mardi prochain. A l’heure de la revanche face à Kingsley Coman et ses coéquipiers, le club de la capitale peut s’appuyer sur ses bonnes performances loin de ses bases. Sur ses quatre déplacements en C1 cette saison, le PSG en a remporté trois. Les partenaires de Marquinhos se sont imposés à Istanbul face à Basaksehir (0-2), puis à Old Trafford contre Manchester United (1-3) lors de la phase de poules. Même s’ils ont chuté à Leipzig, avec les exclusions d’Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe (2-1).

Au tour précédent, ils ont ébloui l’Europe en se baladant au Camp Nou face au Barça (1-4). Avec un triplé retentissant de Kylian Mbappé en 8e de finale aller. Globalement, les Parisiens sont nettement plus à l’aise loin du Parc cette saison. Et notamment en Ligue des champions, où ils on plus souvent marqué (10 buts) et affichent une plus grande possession de balle (51,8%). De quoi leur offrir quelques certitudes à l’heure de se présenter chez les géants de Bundesliga. Avec l’espoir de confirmer leurs bonnes stats. Pour mieux faire mentir celles du favori de la compétition.