Bayern-PSG: Nagelsmann envoie (déjà) un message avant le match retour

Julian Nagelsmann a assuré en conférence de presse que le Bayern Munich ne se regroupera pas en défense pour contrer Kylian Mbappé dans le huitième de finale retour de Ligue des champions.

Malgré une nette domination, le Bayern Munich n'est reparti du Parc des Princes qu'avec un but d'avance sur le Paris Saint-Germain (1-0). Surtout, il s'est fait peur après l'entrée de Kylian Mbappé. Mais trois jours après cette soirée de huitième de finalle aller de Ligue des champions, l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann assure d'ores et déjà que la présence de l'attaquant français au retour ne modifiera pas son plan de jeu offensif.

"Nous ne devons pas seulement défendre"

"Au match aller, nous aurions pu marquer plus de buts. En deuxième période aussi, nous aurions pu conclure deux ou trois fois. Il nous a manqué quelques détails. La clé pour le match retour sera de les occuper aussi offensivement. Nous ne devons pas seulement défendre, mais aussi attaquer. Il faut aller chercher le deuxième et le troisième but, afin de ne pas faire durer le 1-0", a déclaré vendredi le coach bavarois en conférence de presse, selon la retranscription de Sport1.

Ces propos répondent à la déclaration de Kylian Mbappé au terme de la rencontre. "On a un désavantage, mais on a vu qu'on est capable de les mettre en difficulté. (...) On a vu que lorsqu'on a notre équipe et qu'on est capables de jouer vers l'avant et de jouer un football offensif, [les Munichois] ne sont pas à l'aise", avait déclaré le vice-champion du monde français après le coup de sifflet final.

Le Bayern Munich se rend sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, samedi (15h30) pour la 21e journée de Bundesliga. Le leader du classement affronte ensuite l'Union Berlin (26/02) et Stuttgart (04/03) avant la réception du PSG (08/03, en direct sur RMC Sport 1).