Bayern-PSG: Pochettino retient "un sens du sacrifice remarquable"

Forcément heureux de la victoire du PSG sur le terrain du Bayern ce mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions (3-2), Mauricio Pochettino s'est attardé au micro de RMC Sport sur l'état d'esprit et la combativité de ses hommes.

Paris a souffert, Paris a eu peur, parfois, mais Paris a gagné. Au courage. Après le succès des Parisiens sur le terrain du Bayern Munich (3-2) ce mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions, Mauricio Pochettino a tenu à souligner au micro de RMC Sport la combativité de ses hommes.

"Je suis content du résultat, et de l'attitude de l'équipe qui s'est retrouvée dans des situations difficiles contre la meilleure équipe d'Europe ces dernières années, a réagi le technicien argentin. Il faut féliciter les joueurs pour leur état d'esprit énorme, leur sens du sacrifice remarquable. On cherche vraiment à répéter ce genre de performances."

"Quand vous gagnez, c'est toujours plus facile d'expliquer vos décisions"

Si le PSG s'est imposé, c'est aussi grâce au doublé de Kylian Mbappé, positionné une fois n'est pas coutume à la pointe de l'attaque. "Quand vous gagnez, c'est toujours plus facile d'expliquer vos décisions, tout le monde pense que vous avez fait les bons choix, s'amuse Pochettino. Mais le mérite revient aux joueurs, ce sont eux les acteurs principaux, c'est leur qualité qu'il faut mettre en avant. Il y a eu beaucoup de sacrifices ce soir. Mais il nous reste encore un match, 90 minutes à jouer, le résultat aller est favorable mais le retour sera difficile, on le sait."

La deuxième manche contre le Barça en 8e de finale l'a bien rappelé... "Mais là, c'est un résultat totalement différent de l'aller contre le Barça, l'avantage est le plus petit possible, précise le coach parisien. On espère que notre performance au retour sera meilleure que contre Barcelone, c'est notre envie. Mais il y a toujours une montagne d'éléments à prendre en compte pour obtenir un résultat..."