Larqué: "Si Mbappé n’est pas content quand on dit qu’il n’est pas bon, il faut qu’il change de métier"

La fatigue exprimée par Kylian Mbappé exaspère Jean-Michel Larqué, membre de la Dream Team RMC Sport. L’ancien joueur de Saint-Etienne invite la star du PSG à accepter les critiques qu’il estime justifiées.

La sortie de Kylian Mbappé, après la victoire de la France en Bosnie-Herzégovine (0-1), a fait sortir de ses gonds Jean-Michel Larqué. L’attaquant du PSG s’est dit "fatigué" du contexte français et des nombreuses discussions sur son avenir et ses performances.

"Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi, a expliqué Kylian Mbappé. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger. Ils ne reviennent ici que pour l’équipe nationale, moi je suis là tout le temps. (...) Bien sûr que ça joue mais il n’y a pas que ça. Le plus important, c’est de se sentir bien là où on est et de prendre du plaisir chaque jour." Des propos incompréhensibles pour Jean-Michel Larqué, qui estime les critiques justifiées sur le niveau de jeu actuel de l’attaquant en équipe de France.

"Je me moque comme de ma dernière chemise des états d’âme de Kylian Mbappé à la fin d’un match, a-t-il lâché dans Top of The Foot ce jeudi sur RMC. Ce qui m’intéresse, c’est le match. Je me moque de savoir si ça l’agace d’être critiqué. Ça ne l’énerve pas quand on l’appelle régulièrement ‘le phénomène’. C’est quand même un raisonnement à deux balles. Il phosphore complètement le gamin. Comment un joueur qui joue à l’étranger est moins critiqué en équipe de France qu’un joueur qui joue dans un club français?"

"Les journalistes n’ont pas le droit de dire que Mbappé est actuellement très moyen en équipe de France?"

"L’interview vient après deux matchs très moyens, et je suis gentil parce que je ne tiens pas compte du match au Kazakhstan où il manque un penalty, poursuit Larqué. Et les journalistes n’ont pas le droit de dire que Mbappé est actuellement très moyen en équipe de France? Alors que c’est la vérité."



"Il fera ce qu’il veut Kylian Mbappé mais si M.Mbappé n’est pas content quand on dit qu’il n’est pas bon par rapport à son niveau, il faut qu’il change de métier, conclut-il. Il fait un métier public qui lui permet de vivre royalement de sa passion, c’est fabuleux. Et tu ne supporters pas qu’on dise que tu n’as pas été bon pendant deux matchs, mais où on va?"