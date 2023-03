Bayern-PSG: pourquoi ce match est aussi important pour la saison de Paris… et l’avenir de Galtier

Battu lors du 8e de finale aller de Ligue des champions par le Bayern (1-0), le PSG doit renverser la situation ce mercredi soir à Munich au retour (21h, RMC Sport 1). Sa saison en dépend. Et l'avenir de Christophe Galtier probablement.

Le bilan du Paris Saint-Germain en fin de saison se résume souvent à ses performances en Ligue des champions. Une fois encore, l’analyse du parcours des Parisiens en C1, et donc le résultat de la double confrontation contre le Bayern Munich (retour ce mercredi à 21h sur RMC Sport 1), va peser dans la balance au moment de dire si l’exercice 2022-2023 est réussi ou non.

>>> Les dernières infos avant Bayern-PSG

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir le match

Ses chances de rester sur le banc seraient sérieusement entamées en cas d’élimination

Dans ce tableau général, c’est aussi une partie de l’avenir de Christophe Galtier à moyen terme qui se joue sans doute à l’Allianz Arena. Le technicien a expliqué ce mardi qu’il n’avait pas de pression supplémentaire. En cas de qualification, l’entraineur aurait toutefois plus de chances de conserver son poste. A l’inverse, ses chances de rester sur le banc seraient sérieusement entamées en cas d’élimination.

Ce huitième de finale retour peut aussi permettre de valider un système qui a fait ses preuves ces dernières semaines, sans Neymar. Christophe Galtier avoue que l’équipe est plus équilibrée sans le Brésilien. Une qualification permettrait de confirmer cette tendance, même si le coach du PSG estime que "Ney" est un atout pour Paris. Reste qu’un résultat positif renforcerait un peu plus la place de Kylian Mbappé et le positionnerait encore plus comme seul vrai patron du PSG.