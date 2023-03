Bayern-PSG: "Quand je lis que c'est tant mieux…", Galtier prend la défense de Neymar après l'annonce de sa longue indisponibilité

Alors que certains observateurs estiment que le PSG pourrait être meilleur sans Neymar, absent jusqu’à la fin de la saison, Christophe Galtier a tenu à prendre la défense du Brésilien ce mardi en conférence de presse. Tout en admettant que son équipe est "mieux équilibrée" sans lui.

Le Paris Saint-Germain serait-il meilleur sans Neymar ? Alors que le forfait du Brésilien jusqu’à la fin de la saison a été acté lundi, de nombreux observateurs pensent que l’absence de l’ancien Barcelonais est un casse-tête en moins pour Christophe Galtier. Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions (mercredi à 21h sur RMC Sport 1), le technicien a réfuté cette idée… même s’il admet que son équipe est "mieux équilibrée" sans lui.

"Je lis le débat autour de Ney. Le premier malheureux, c'est lui. C'est un handicap pour l'équipe, a assuré Christophe Galtier. Neymar, c'est 17 buts et 11 passes décisives cette saison. Quand je lis que c'est tant mieux, non ! Il est gravement blessé, il a toujours été professionnel depuis que je suis au club. Il a eu une période difficile après le Mondial. Est-ce que l'équipe est mieux équilibrée ? Oui. Mais est-ce que c'est mieux comme ça ? Avoir Ney dans l'effectif est un atout supplémentaire pour marquer des buts."

Dugarry: "Une chance incroyable pour Galtier"

Le n°10 brésilien, qui souffre de la cheville droite, va subir une "opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive", a annoncé le PSG lundi, en précisant qu’il ne reprendrait pas l’entraînement collectif avant trois à quatre mois. Selon Christophe Dugarry, cette longue indisponibilité de la star de 31 ans va faciliter les affaires du club parisien.

"Je trouve que c’est une chance incroyable pour Christophe Galtier, a expliqué Duga lundi soir dans Rothen s'enflamme, sur RMC. A un moment, il aurait dû avoir le courage de sortir Neymar, c’était la seule solution. Cette équipe est bien mieux équilibrée à cinq derrière, avec trois milieux de terrain et Mbappé-Messi devant. Avec un PSG qui va jouer un peu plus bas et en contre-attaque. Cette équipe n’est pas capable d’avoir de la maîtrise parce qu’à la perte du ballon, les trois de devant ne défendent pas et ils se retrouvent en danger. Ils concèdent beaucoup trop d’occasions."