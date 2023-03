Bayern-PSG: Ribéry regrette que le Bayern ait raté Mbappé

Franck Ribéry, légende du Bayern Munich, s’est confié dans une interview à SportBild avant le huitième de finale retour contre le PSG, ce mercredi (21h, sur RMC Sport 1).

Franck Ribéry (39 ans) est un témoin particulier du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG, ce mercredi (21h, sur RMC Sport 1). En tant qu’ancien international français (81 sélections, 16 buts) et légende du Bayern Munich, il évoque plusieurs thèmes autour du choc dans une interview à SportBild. Il revient notamment sur l’échec des Bavarois de recruter Mbappé quand il était plus jeune et qu’il faisait déjà tourner les têtes d’une grande majorité des cadors européens.

"Il n'y a jamais de garantie de signer un joueur"

"Cela aurait été bien de voir Mbappé au Bayern, reconnaît sans difficulté l’ancien ailier de l’OM. Mais c'est la vie. Il n'y a jamais de garantie de signer un joueur."

Ribéry oriente son ancien club vers un autre international français: Randal Kolo Muani, dont le nom revient avec insistance du côté de la Bavière. "Il a de la qualité et du caractère, remarque Ribéry. Ce qu'il fait à Francfort est génial. Il est jeune et a du potentiel, donc la réponse est claire. Le Bayern a toujours engagé de jeunes joueurs avec un gros potentiel. Mais il faut demander à Brazzo (Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern, ndlr) à ce sujet."

Ribéry salue enfin la bonne forme actuelle de Kingsley Coman, auteur du seul but du match aller au Parc des Princes, terrain de son ancien club. "Je suis content pour King, confie Ribéry. Il est maintenant le Kingsley Coman que j'ai toujours vu en lui. Il montre ce qu'il a et joue au plus haut niveau. Il y a eu de nombreuses critiques après avoir raté un penalty en finale du Mondial, mais il est très fort mentalement et il s'en est remis."