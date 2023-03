Bayern-PSG: Verratti heureux d'avoir retrouvé un Mbappé à 100% pour le match retour

Marco Verratti a partagé son excitation avant le huitième de finale retour entre le PSG et le Bayern Munich (mercredi, 21h sur RMC Sport 1) et s’attend notamment à voir un grand match de la part de Kylian Mbappé en Allemagne.

Tout juste revenu de blessure, Kylian Mbappé n’avait pas réussi à éviter la défaite du PSG contre le Bayern lors du huitième de finale aller au Parc des Princes (0-1). Mais ce mercredi, l’attaquant français constituera bien la principale arme offensive du club francilien pour le match retour à l’Allianz Arena (dès 21h en direct sur RMC Sport 1). En forme depuis son retour à la compétition, le buteur français devra aider son équipe à l'emporter pour espérer rejoindre les quarts de finale. Sa présence a boosté la confiance du groupe et notamment de Marco Verratti pour ce duel continental.

"Kylian, c'est Kylian. On a de la chance de l'avoir ici, a lancé le milieu italien ce mardi face à la presse. Il a une très grande personnalité, on a besoin de joueurs comme lui. On a confiance. On sait que rien n'est perdu. On a beaucoup de pression, parce que l'on joue pour quelque chose de gros. Mais on aime toujours avoir cette pression-là, pour des beaux matchs. Je suis sûr que notre équipe va donner le maximum mercredi."

"Mbappé, c'est un joueur toujours présent dans les grands matchs"

Meilleur buteur du PSG cette saison avec 30 buts en 30 rencontres, Kylian Mbappé s'est également emparé du record historique du club en la matière. Avec 201 réalisations, la plus récente contre Nantes en Ligue 1 (4-2), a permis au Français de 24 ans de dépasser Edinson Cavani.

Incapable d'égaliser à l'aller contre le Bayern, l'arbitre lui ayant logiquement refusé deux buts pour hors-jeu sur les deux actions, l'attaquant parisien aura à coeur de briller ce mercredi en Allemagne. Souvent présent dans les grands rendez-vous, le champion du monde 2018 pourra compter sur le soutien de tous ses partenaires.

"Dans les matchs comme ça, on a besoin de tout le monde. Kylian Mbappé, c'est un joueur toujours présent dans les grands matchs, a encore estimé Marco Verratti en conférence à la veille du huitième retour. On a besoin des onze qui débutent et de ceux qui vont rentrer. Le Bayern a l'habitude de jouer ces matchs. Il faut qu'on soit à 100% dans tous les domaines. Avoir Kylian et Leo (Messi), des joueurs avec une très grande expérience, c'est une aide."