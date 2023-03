Bayern-PSG: Mbappé fait peur aux Bavarois, qui restent toutefois confiants

À la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG, Julian Nagelsmann et Thomas Müller ont rappelé l'importance de Kylian Mbappé, tout en affichant un certain optimisme avant de retrouver le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale.

Kylian Mbappé sera scruté de très près ce mercredi, à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG (21 heures sur RMC Sport 1). Remplaçant au match aller mais décisif dès son entrée - il s'était vu refuser un but pour hors-jeu - l'attaquant français sera l'arme offensive numéro un pour les joueurs de la capitale, qui doivent remonter un handicap d'un but après la défaite du match aller au Parc des Princes (0-1).

Comme pour la première manche, les Bavarois ont étudié plusieurs plans pour contrer la vitesse du prodige de Bondy, fraîchement devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. À commencer par Thomas Müller, qui attend avec impatience le duel avec son joueur préféré de l'équipe parisienne. "Je pense que le monde entier aime le regarder. Kylian Mbappé est un joueur qui, avec son profil, représente un danger. Il est le joueur qui marque le plus de buts pour le PSG, a rappelé l'international allemand en conférence de presse. Son explosivité combinée aux bons choix dans la surface de réparation... Il va aussi là où doit se trouver l'attaquant. Ce n'est pas seulement de l'esthétique, mais c'est aussi très efficace. Ça me plait beaucoup."

"Nous sommes bien préparés"

De son côté, Julian Nagelsmann n'a pas oublié l'influence qu'a eu le champion du monde 2018 après son entrée lors du match aller, trois semaines auparavant. "C'est l'un des meilleurs attaquants du monde et, bien sûr, l'approche de votre équipe évolue également. Mais on peut s'attendre demain dès le départ à ce qu'il joue. Nous sommes définitivement bien préparés", a assuré le coach bavarois.

Ce mercredi, le défi s'annonce immense mais pas impossible pour Paris à l'Allianz Arena. En Ligue des champions, le Bayern a remporté quinze des dix-sept derniers matches à domicile, ne concédant qu'un match nul (1-1 contre Villarreal, synonyme d'élimination la saison passée en quarts de finale) et une défaite contre... le PSG (3-2 en quarts aller de la C1 lors de la saison 2020-2021).