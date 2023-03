Bayern-PSG: "Si notre plan est efficace, il ne va pas s'amuser demain", Müller avertit Mbappé

Thomas Müller a révélé en conférence de presse que le Bayern Munich avait travaillé un plan pour réduire l'influence de Kylian Mbappé, principale arme offensive du PSG. Les deux équipes se retrouvent en huitième de finale retour de la Ligue des champions mercredi (21h), à l'Allianz Arena.

La présence de Kylian Mbappé sur le terrain transforme le Paris Saint-Germain, l’aura du prodige de Bondy transcende ses partenaires, les Munichois ont pu le constater au match aller. Il aura suffi d’une poignée de minutes à l’international français pour parvenir à changer la physionomie du match. Parviendra-t-il à renverser la situation à l’Allianz Arena mercredi ? Nul ne le sait, mais Kylian Mbappé s’avance vers ce rendez-vous avec le plein de confiance, lui qui est devenu ce week-end le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale.

"C'est un sport d'équipe..."

Déterminé à renverser des montagnes, Kylian Mbappé avait assuré après la défaite des Parisiens au Parc des Princes que, malgré ce résultat défavorable, Paris restait, selon lui, "toujours favori". Ce qui a eu le don de faire sourire Thomas Müller ce mardi en conférence de presse, à la veille du choc: "Je comprends Kylian, il a beaucoup de confiance en lui."Le capitaine du Bayern Munich sait le danger que représente ce gamin de 24 ans qui les a déjà martyrisés par le passé. "Son explosivité, ses bons choix, c'est super efficace et j'adore ça. Je pense que le monde entier aime le regarder. Mais si notre plan est efficace, il ne va pas s'amuser demain", prévient-t-il néanmoins.

Kylian Mbappé aura besoin d’être bien entouré pour rayonner, et que ses partenaires se mettent au diapason pour lui offrir des boulevards à exploiter. Le Bayern Munich cherchera sans doute à contrarier les relances du Paris Saint-Germain, qui a longtemps été acculé dans sa propre moitié de terrain au match aller. "Il est le joueur qui marque le plus de buts pour le PSG. Mais c'est un sport d'équipe, il faut aussi éviter les passes vers lui et lui donner trop d'espaces. Demain, ce sera un facteur important pour Paris. Chaque point fort a un point faible." Visiblement, celui de Kylian Mbappé a été identifié.