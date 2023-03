Bayern-PSG: Sergio Ramos de retour au premier plan, un vrai motif d’espoir pour Paris

Le PSG se déplace dans l’antre du Bayern Munich, ce mercredi, en huitième de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Battus à l’aller au Parc des Princes (0-1), les Parisiens espèrent l’emporter à l’Allianz Arena. En misant notamment sur l’expérience de Sergio Ramos, qui a retrouvé de bonnes sensations depuis quelques semaines.

Beaucoup ont en sont persuadés: avec Sergio Ramos sur le terrain, le PSG n’aurait pas sombré de cette manière l’an passé à Bernabeu, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Le charisme et l’expérience du défenseur espagnol auraient sans doute aider les Parisiens à mieux résister au Real Madrid de Karim Benzema, auteur d’un triplé retentissant (3-1). Peut-être. On ne le saura jamais. L’aura de l’ex-capitaine merengue n’aurait en tout cas pas fait de mal à ce PSG apeuré, incapable de contenir la furia madrilène...

Un an plus tard, presque jour pour jour, Paris se retrouve à nouveau en huitième de finale retour de C1. Face au Bayern Munich cette fois. Après avoir perdu à l’aller au Parc des Princes (0-1), les champions de France doivent l’emporter à l’Allianz Arena ce mercredi (21h sur RMC Sport 1), pour espérer se qualifier en quarts de finale. Et ils pourront compter sur Sergio Ramos. Le taulier de 36 ans devrait être aligné au sein d’une charnière à trois têtes, avec Marquinhos et Danilo Pereira. Et il se présente en Bavière avec une confiance retrouvée.

Aucune blessure cette saison

Après une première partie de saison en dents de scie, marquée par plusieurs bourdes, des errements et un manque de peps, le champion du monde 2010 a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Il a été l’un des meilleurs Parisiens lors du match aller face au Bayern, en se montrant agressif au duel, impeccable dans ses placements et précis à la relance. Une prestation de haut niveau qu’il a confirmé au Vélodrome, lors du succès sans appel face à l’OM en Ligue 1 (0-3). Après avoir récemment annoncé sa retraite internationale, l’homme aux 180 sélections avec la Roja (23 buts) est maintenant pleinement concentré sur son aventure parisienne.

Après un premier exercice miné par les blessures, Sergio Ramos (arrivé libre à l’été 2021), enchaîne les rencontres depuis l’été dernier. Il en a déjà disputé 34 cette saison (toutes compétitions confondues), avec un deux buts et une passe décisive. Sans aucun séjour à l’infirmerie. Alors forcément, il monte en puissance.

Un taulier apprécié dans le vestiaire

Au Camp des Loges, où il passe beaucoup de temps en plus des séances collectives, l’Andalou est désormais un vrai taulier. Christophe Galtier vante son caractère et son professionnalisme. Le n°4 n’hésite plus à prendre la parole au sein du vestiaire, où les autres stars l’apprécient et les jeunes le prennent en exemple.

En dehors aussi, il monte au créneau lorsqu’il le juge nécessaire. "En première période, on a joué trop bas, on était trop défensifs. Il faudra plus de personnalité au retour", a-t-il lâché après le revers face au Bayern il y a trois semaines. Un message adressé à toute son équipe, à commencer par ses partenaires de l’arrière-garde. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Ramos ne cache pas son envie de prolonger son bail dans la ville lumière. Au-delà de l’été à venir. Un match de patron et une qualification à Munich lui donneraient quelques arguments de poids à l’heure des négociations.