Bayern-PSG: Donnarumma va-t-il enfin se montrer impérial à l’Allianz Arena?

Le PSG se déplace à Munich pour y défier le Bayern, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Après avoir perdu à l’aller (0-1), les Parisiens doivent l’emporter à l’Allianz Arena. En espérant pouvoir compter sur un Gianluigi Donnarumma décisif, du début à la fin du match.

Personne n’a oublié son hésitation fébrile, son crochet manqué et la lenteur avec laquelle il s’est étalé sur la pelouse. Il y a un an, presque jour pour jour, Gianluigi Donnarumma a précipité l’élimination du PSG sur la pelouse du Real Madrid, en 8e de finale retour de Ligue des champions (3-1). En permettant à Karim Benzema d’initier une remontada déjà légendaire, marquée par son triplé retentissant. Les Parisiens n’étaient pas obligés de s’effondrer à ce point dans la foulée, mais la bourde du gardien italien a clairement précipité leur chute et enclenché la folle épopée merengue…

Douze mois après le cauchemar de Bernabeu, Donnarumma a l’occasion de se racheter. A nouveau en 8e de finale retour de C1. Le PSG se déplace ce mercredi à Munich pour y défier le Bayern (21h sur RMC Sport 1). Face au Real, les coéquipiers de Marquinhos l’avaient emporté à l’aller, grâce à un exploit personnel de Kylian Mbappé (1-0). Cette fois, ils se présentent en Bavière avec une défaite à rattraper. Il y a trois semaines, les champions de France se sont inclinés à domicile sur un nouveau but de Kingsley Coman (0-1). Avec la complicité involontaire de Donnarumma.

Alors que la reprise de l’ailier du Bayern arrivait sur lui en début de seconde période, le gardien de 24 ans a choisi de se jeter au sol, laissant le ballon lui passer sous le corps… Une nouvelle bourde qui lui a valu des critiques salées dans la presse européenne, même s’il a multiplié les arrêts décisifs par la suite. Son match a d’ailleurs bien résumé l’impression qu’il laisse depuis qu’il a endossé le costume de n°1 à la place de Keylor Navas. Souvent impérial sur sa ligne, où sa grande taille et ses réflexes lui donnent un air infranchissable, le meilleur joueur de l’Euro 2021 se troue régulièrement dans des situations évitables.

Rothen: "Il devra faire beaucoup mieux"

Sa dernière prestation contre Nantes l’a rappelé, samedi en Ligue 1 (4-2). Alors que Paris menait tranquillement au score, l’ancien capitaine de l’AC Milan (arrivé libre à l’été 2021) a encaissé une frappe improbable de Ludovic Blas, en oubliant de fermer son premier poteau. Pas vraiment de quoi rassurer, alors que son jeu au pied est toujours aussi imprécis et que ses sorties aériennes manquent de certitudes.

"Donnarumma devra faire beaucoup mieux que ce qu’il fait actuellement. Il prend toujours un but où c’est plus ou moins de sa faute. A Munich, il faudra éviter", résume notre consultant Jérôme Rothen. Même constat pour Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998, de retour sur RMC, estime que le destin européen des Parisiens passent en grande partie par les gants de l’international italien (50 sélections).

Dugarry: "Il sera aussi important que Mbappé"

"Ils ont besoin d’un grand Mbappé et surtout d’un grand gardien, observe Duga, qui interviendra une fois par semaine dans Rothen s’enflamme. S’ils ont ces deux-là, je pense qu’ils peuvent se qualifier. Certains pensent que Mbappé suffira pour gagner ce match. Sincèrement, c’est possible, mais il faudra aussi que Donnarumma soit bien meilleur que lors de ses dernières prestations. Il faudra qu’il soit très bon. Il sera tout aussi important que Mbappé sur ce match, à mon avis".