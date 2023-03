Espagne: "Le temps pèse sur nous tous", le directeur sportif de la Roja justifie la retraite internationale forcée de Ramos

Pas dans les plans du nouveau sélectionneur de l'Espagne, Sergio Ramos a annoncé sa retraite internationale. Le directeur sportif de la Roja, Albert Luque, est revenu ce mardi sur la fin de carrière du défenseur central du PSG avec l'équipe nationale.

Titulaire indiscutable cette saison avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos affrontera le Bayern Munich ce mercredi lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions (dès 21h sur RMC Sport 1). Mais les bonnes performances du défenseur espagnol n'ont pas suffi pour lui permettre de revenir en sélection dans les prochaines semaines. Luis de la Fuente, successeur de Luis Enrique sur le banc de la Roja, lui a signifié qu'il ne comptait pas sur lui. En réponse, le défenseur qui fêtera ses 37 ans le 30 mars a annoncé sa retraite internationale. Jusque-là silencieuse sur le sujet, la Fédération espagnole a réagi ce mardi dans la presse via son directeur sportif Albert Luque.

"C'est une décision que l'entraîneur a prise pour ce qu'il est, a été et sera, à savoir le joueur avec le plus de sélections de l'histoire, a expliqué celui qui a porté le maillot de la Roja entre 2002 et 2005 auprès de As. Le sélectionneur voulait faire preuve de déférence en l'appelant et en lui disant directement. C'est le seul joueur pour lequel il l'a fait, mais Sergio le méritait."

"Le temps pèse sur nous tous"

Joueur le plus capé de la Roja avec 180 sélections, Sergio Ramos n'a pas été convoqué pour la dernière Coupe du monde au Qatar. Mais si les prestations moyennes du vétéran permettaient de justifier son absence dans le groupe pendant le tournoi, l'échec espagnol au Mondial aurait pu lui permettre de revenir sous la direction de Luis de la Fuente. Le technicien en a décidé autrement. Albert Luque a même précisé que le sélectionneur avait mis les formes pour expliquer sa décision à la légende Ramos. Double vainqueur de l'Euro (2008 et 2012), Sergio Ramos a également remporté la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

"Ce sont des moments que personne n'aime mais moi, en tant que directeur de l'équipe nationale, depuis que l'entraîneur m'en a parlé, je l'ai soutenu à chaque instant. Je pense que c'est la meilleure façon de faire, a enchaîné Albert Luque. Tout joueur à qui on dit qu'il ne va plus venir, et encore plus dans son cas parce qu'il est un gagnant et un combattant… Personne n'aime ça. Le temps pèse sur nous tous. Je lui souhaite bonne chance".