Bayern-PSG: titulaire ou joker de luxe, Nagelsmann n'a pas encore tranché pour Mané

L'entraîneur du Bayern Munich a laissé entendre que le Sénégalais, de retour de blessure, devrait débuter sur le banc face au PSG, mercredi (21h), mais sans se montrer catégorique.

Le Paris Saint-Germain récupère un atout de poids par rapport au match aller puisque Kylian Mbappé s’apprête vraisemblablement à débuter la seconde manche de cet affrontement face au Bayern Munich, mercredi (21h) à l'Allianz Arena, en huitième de finale de la Ligue des champions.

Mais l’effectif parisien est aussi amoindri par les disparitions dans le groupe de Neymar et de Presnel Kimpembe, tous deux ayant dû déclarer forfait jusqu’à la fin de la saison. Non seulement le Bayern ne s’est pas affaibli depuis la victoire au Parc des Princes, mais il a lui aussi récupéré un atout de poids sur le plan offensif, le Sénégalais Sadio Mané (11 buts et 4 passes décisives cette saison).

Blessé au péroné droit mi-novembre en championnat, l’ancien joueur de Liverpool revient juste à temps pour l’échéance européenne, et il pourrait permettre à son club de valider la qualification pour les quarts face au PSG. Entré en jeu dans la dernière demi-heure contre Stuttgart (2-1) samedi, Sadio Mané n’est toutefois pas certain de débuter contre Paris, bien qu’il soit "physiquement à 100%", selon son entraîneur.

"Stanisic a fait ses preuves"

"Il récupère bien, il retrouve le rythme de la compétition, a expliqué Julian Nagelsmann ce mardi en conférence de presse. Je ne pense pas qu'il sera titulaire, mais la décision n'a pas encore été prise. Les joueurs qui sortent du banc doivent apporter une dynamique et représenter une menace sur le but adverse, en fonction de ce dont nous avons besoin. Il peut aussi être décisif sur le banc s'il n'est pas titulaire.”

Depuis le début de la saison, le Bayern Munich alterne entre une défense à trois et une défense à quatre. Qu’en sera-t-il mercredi ? "Cela fait longtemps que nous passons d'un système à l'autre, a expliqué Nagelsmann. Au cours de la première moitié de la saison, nous avons longtemps joué avec une défense à quatre. Nous sommes préparés à toutes les éventualités mercredi. Ce n'est pas le système qui compte, mais la répartition de l'espace. Nous sommes prêts à tout."

Concernant son onze de départ, il devrait ressembler trait pour trait à celui que le technicien allemand avait aligné au Parc des Princes, à une différence près cependant: Benjamin Pavard étant suspendu, Josip Stanisic devrait débuter. "La décision n'a pas encore été prise. Je suppose que Stanisic jouera, il avait un problème à la cuisse mais a pu s'entraîner. Il est très fiable, il défend bien, il a une bonne vitesse. Il a fait ses preuves." Face à Kylian Mbappé, il s'agira pour lui du test ultime.