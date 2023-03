Bayern-PSG: qui est Josip Stanisic, l’homme qui devra stopper Mbappé

Ce mercredi, Josip Stanisic devrait être titulaire face au PSG en Ligue des champions au sein de la défense à trois du Bayern Munich en raison de la suspension de Benjamin Pavard. Le Croate (22 ans) aura fort à faire, notamment face à Kylian Mbappé. Un test grandeur nature pour celui qui fait oublier l’arrivée de Joao Cancelo.

L’Allianz Arena aura un œil attentif sur le couloir droit de la défense du Bayern Munich ce mercredi, à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions face au PSG (21 heures sur RMC Sport 1). Avec la suspension de Benjamin Pavard, exclu au match aller, les Bavarois devraient se présenter avec une défense à trois pour la manche retour face aux Parisiens. Pour accompagner Dayot Upamecano et Matthijs De Ligt, Julian Nagelsmann devrait faire confiance à Josip Stanisic (22 ans), dont l’expérience européenne reste encore très fraîche (huit matchs de C1) par rapport à Joao Cancelo (46 apparitions en Ligue des champions).

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder Bayern-PSG

Latéral droit, il était considéré comme le quatrième choix à ce poste derrière Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui et l’international portugais, arrivé en prêt avec option d’achat de Manchester City cet hiver. Depuis ses débuts chez les professionnels le 10 avril 2021, Josip Stanisic a connu une ascension loin d’être linéaire, se contentant souvent d’entrer en jeu. En 24 matchs de Bundesliga, il n’a débuté que dix rencontres, pour 14 sorties de banc. Toutefois, il reste sur deux titularisations face à l'Union Berlin et Stuttgart.

>> Bayern-PSG: les dernières infos à J-1 du choc

Plus rassurant défensivement

Mais ce mercredi, l’international croate (huit sélections) devrait avoir la lourde tâche de bloquer Kylian Mbappé. Un choix logique pour l’entraîneur bavarois. "Joao (Cancelo) n'a presque jamais joué à trois - avec le ballon - à Manchester City, a expliqué Nagelsmann à Kicker après le match à Stuttgart pour justifier sa décision de titulariser Stanisic au poste de défenseur axial droit. Et nous ne jouons actuellement pas à quatre dans la construction du jeu.” Une polyvalence que possède le jeune croate, capable de jouer à tous les postes de la défense.

Afin de contrer les attaques parisiennes et préserver l'avantage d'un but acquis à l'aller, Stanisic pourra compter sur sa discipline et sa vitesse pour donner le moins de munitions et d’espaces possibles à Lionel Messi et Kylian Mbappé, les principales menaces pour l’arrière-garde bavaroise.

Sa maigre expérience au plus haut niveau n’a pas empêché le défenseur de devenir international en octobre 2021 et de disputer la dernière Coupe du monde avec la Croatie (90 minutes lors de la petite finale). Un accomplissement pour celui qui possède la double nationalité germano-croate. A 22 ans, Josip Stanisic aspire désormais à d’autres rêves: celui de remporter la Ligue des champions avec les Bavarois. Premier virage face aux Parisiens ce mercredi.