Bayern: une bonne nouvelle pour Lucas Hernandez, après sa grave blessure à la Coupe du monde

Alors que le Bayern Munich se prépare pour son quart de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City mardi soir (21 heures sur RMC Sport 1), le club bavarois a eu une bonne nouvelle : Lucas Hernandez est sur le chemin du retour et a repris l'entraînement avec ballon pour la première fois depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face à l'Australie lors de la Coupe du monde 2022.

Un mois après avoir repris progressivement la course, Lucas Hernandez a pu de nouveau toucher le ballon ce lundi lors d'un entraînement sur mesure avec le Bayern. Une bonne nouvelle qui confirme le retour progressif de l'international tricolore (33 sélections), plus de quatre mois après sa terrible blessure lors du Mondial avec les Bleus.

Lucas Hernandez retouche enfin le ballon, un retour espéré d'ici la fin de saison ?

Le 22 novembre dernier face à l'Australie (4-1), le latéral gauche s'effondrait sur une action anodine à la 13e minute qui conduisait à l'ouverture du score adverse. Quelques heures plus tard, le diagnostic était sans appel : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, et fin de Coupe du monde pour le joueur de 27 ans.

Ce lundi, le frère de Théo a participé à plusieurs exercices de dribbles et de passes, a expliqué le Bayern dans un communiqué. Bien sûr, son retour au niveau nécessitera plus de temps et le Français ne sera pas du déplacement à Manchester City avec le club bavarois pour le quart de finale aller de la Ligue des champions (mardi à 21 heures sur RMC Sport). Opéré du genou à Innsbruck, en Autriche, ce type de blessure demande en général six mois d'indisponibilité. Dès lors, il paraît improbable de revoir Théo Hernandez sur les terrains de Bundesliga d'ici la fin du championnat, que les champions d'Allemagne boucleront à Cologne le 27 mai.

Dans la tête du latéral gauche subsiste, peut-être, un petit espoir : la finale de la Ligue des champions, qui est prévue le 10 juin prochain. Soit un petit peu plus de six mois après sa blessure. Le timing serait quoi qu'il en soit serré mais en cas de rééducation rapide, il pourrait redevenir un prétendant pour occuper le couloir gauche.