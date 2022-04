Bayern-Villarreal: la réponse de Moreno à la sortie arrogante de Nagelsmann après la qualif espagnole

A la surprise générale, et contre le cours du jeu, Villarreal a éliminé le Bayern de la Ligue des champions ce mardi en allant chercher un nul à Munich lors du quart de finale retour (1-1). Après l'exploit espagnol, Gerard Moreno n'a pas manqué de répondre à Julian Nagelsmann, qui avait dit vouloir "punir" son adversaire.

Il a bien enregistré la petite phrase, et s'en est servi. Alors que Villarreal a éliminé le Bayern de la Ligue des champions ce mardi soir en allant chercher le nul à Munich lors du quart de finale retour (1-1, après une victoire 1-0 à l'aller), l'attaquant espagnol Gerard Moreno n'a pas manqué de répondre à l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann après la rencontre.

A la veille de la seconde manche, le technicien avait fait preuve d'une certaine arrogance en conf de presse. "Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller, avait lancé Nagelsmann. Ils en ont fait une: nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça."

"Tous les commentaires autour de ça nous ont servi de motivation"

Réponse de Moreno dans un grand sourire: "Au match aller, nous avons commis l'erreur de ne pas les achever, et tous les commentaires autour de ça nous ont servi de motivation, a-t-il reconnu. Ce soir, ils ont commis l'erreur de ne pas nous tuer, et nous avons tiré profit de ça. Ce que cette équipe a fait est grand."

Raul Albiol, pour sa part, a salué la combativité des siens. "Vivre cela à 36 ans dans un stade aussi beau, contre un tel adversaire, mon premier titre d'homme du match de ce niveau... je suis très heureux, a lancé le défenseur espagnol. Nous sommes une équipe qui travaille, qui se fait mal, nous n'avons pas autant d'argent que d'autres mais nous devons nous battre avec d'autres armes. Nous avons souffert, nous le savions, mais nous avons été payés en retour, nous avons sorti le Bayern. Et maintenant, on peut rêver d'aller encore plus loin."

Du côté de Thomas Müller, c'était en revanche la soupe à la grimace. "Ça fait très mal d'encaisser un but malgré la performance que nous avons faite, a glissé le joueur du Bayern. Nous avons poussé, poussé, poussé. A aucun moment nous n'avons été sous la menace d'un but adverse. Finir ce match sur un nul 1-1, c'est contre le cours du jeu."