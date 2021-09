Benfica-Barça: la sortie humiliante de Piqué, complètement dépassé

Sorti très tôt dans le match par son entraîneur, Gerard Piqué a été le symbole d'un Barça très friable derrière, et qui a encaissé une nouvelle humiliation (3-0) mercredi, à Lisbonne, en Ligue des champions.

La sortie précoce de Gerard Piqué a été le symptôme et le symbole d’un Barça souffreteux et à bout de souffle, à Lisbonne. Dépassé et coupable de nombreuses fautes, le défenseur central espagnol a écopé d’un avertissement très tôt dans le match, qui mettait son équipe en danger. Sous la menace d’un second jaune dès la 12e minute, il a été sorti par son entraîneur Ronald Koeman dès la 33e minute de jeu.

Piqué évite l'expulsion, mais pas Garcia

"J'ai pensé à remplacer (Gerard) Piqué car il avait déjà un carton jaune, c'était risqué qu'il reste sur le terrain", a confirmé ce dernier après la rencontre. Quelques minutes auparavant, Piqué avait commis une grosse faute - une intervention par derrière, dans les pieds de Rafa Silva -, échappant de justesse à un second avertissement, qui aurait été synonyme d’exclusion. Sans tranchant devant, les Barcelonais sont apparus très friables derrière, et la sortie de Piqué n’y a rien arrangé.

La pause aurait pu être bénéfique aux Catalans, mais il n’en a rien été. La menace lisboète s’est concrétisée à la 69e minute avec le but de Rafa Silva, avant le doublé sur penalty de Nunez. L'expulsion d'Eric Garcia en fin de rencontre (88e) pour un second carton jaune a été le dernier signe d'une équipe catalane qui n'y arrive plus sur la scène européenne.