Barça: Koeman ne veut pas démissionner, le club temporise sur son avenir

Sous pression depuis quelques semaines, Ronald Koeman n'a pas vraiment arrangé son cas avec la lourde défaite concédée par le Barça ce mercredi sur le terrain du Benfica Lisbonne (3-0) en Ligue des champions. S'il se sait menacé, le Néerlandais n'entend pas partir.

Un nouveau "drame" pour Mundo Deportivo, "un cauchemar" pour Marca, et même "la corde autour du cou" pour le quotidien AS. Voilà comment la presse espagnole résume la situation que vit actuellement le FC Barcelone. Déjà corrigé par le Bayern deux semaines plus tôt (3-0), l’actuel sixième de Liga a sombré ce mercredi sur le terrain du Benfica Lisbonne (3-0). Une nouvelle claque qui fragilise encore un peu plus Ronald Koeman. Cette désillusion va-t-elle lui coûter sa place sur le banc catalan ? Depuis quelques semaines, le nom de Xavi, ancien maître à jouer du Barça, revient avec insistance pour succéder au Néerlandais. Mais pour le moment, ce dernier s’accroche à son poste. Pas question pour lui de démissionner.

"Mon avenir? Ce n'est pas entre mes mains"

"Je pense que pour n'importe quel entraîneur c'est toujours difficile de perdre deux matchs de suite de Ligue des champions. Il faut être réaliste et comprendre que c'est une situation délicate. Il faut essayer de donner du temps à cette équipe et changer les choses. En fin de compte, le coupable, c'est l'entraîneur, mais je pense que notre approche était bonne. Je me sens soutenu par mes joueurs et leur attitude. Et par le club ? Je ne sais pas. Je ne peux rien dire sur mon avenir car je ne sais pas ce que le club pense. Ce n'est pas entre mes mains, on verra", a réagi Koeman en conférence de presse. "Je ne vais pas discuter du niveau de cette équipe. Tout le monde sait quel est le problème du Barça aujourd'hui. Nous ne pouvons pas comparer ce Barça avec celui d'il y a quelques années. Pour moi, c'est clair comme de l'eau", a-t-il ajouté.

Selon les informations du journal catalan Sport, aucune décision ne sera prise à chaud par les dirigeants barcelonais. Si le président du club Joan Laporta s'est invité dans le vestiaire après la défaite contre Benfica, il faudra attendre jeudi pour en savoir plus sur l'avenir de Koeman. Le conseil d'administration pourrait alors décider de le conforter dans ses fonctions ou lui montrer la sortie avant un rendez-vous extrêmement important, samedi, face à l'Atlético de Madrid en championnat.

