Benfica-PSG: inquiétude pour Nuno Mendes, touché à la cuisse gauche

Le latéral gauche parisien a dû céder sa place à Juan Bernat à la 66e minute du match entre le Benfica et le PSG en Ligue des champions (1-1). Semblant touché à la cuisse gauche, l'inquiétude est de mise pour le Portugais à quelques semaines du début du Mondial au Qatar.

Tenu en échec par le Benfica (1-1) lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le PSG n'a, peut-être, pas connu qu'une simple (légère) contre-performance comptable mercredi soir sur la pelouse de l'Estadio da Luz.

Vers une blessure musculaire à la cuisse gauche pour Nuno Mendes ?

Si les champions de France n'ont pas été en mesure de s'imposer à Lisbonne, ils vont surtout devoir surveiller l'état de Nuno Mendes. Le latéral gauche, semblant touché à la cuisse gauche à la 66e minute du match, n'a pas rassuré, restant assis plusieurs secondes sur le pré avant l'intervention des soigneurs, qui l'ont aidé à le relever. Dans la foulée, le Portugais a été remplacé par Juan Bernat avant de regagner directement les vestiaires.

Galtier pas rassurant : "on a perdu Nuno Mendes"

Cette blessure du joueur de 20 ans, qui pourrait être musculaire, est d'autant plus inquiétante pour lui que le Mondial au Qatar arrive à grands pas (début de la compétition le 20 novembre).

Interrogé par RMC Sport à la fin de la rencontre, l'entraîneur parisien Christophe Galtier ne s'est pas montré très rassurant. "C’est une saison très particulière, il y a de la fatigue, de la casse. Aujourd’hui, on a perdu Nuno Mendes et on s’aperçoit que, dans ce calendrier surchargé, il y a beaucoup d'incidents musculaires et de blessures."

Depuis le début de la saison, Nuno Mendes s'est installé dans le couloir gauche et monte en puissance au fur et à mesure de ses sorties avec le PSG. Son absence serait, donc, d'autant plus préjudiciable pour son équipe, qui perdrait un maillon essentiel, apparu 12 fois lors des 12 sorties officielles parisiennes depuis le début de la saison, pas avare d'efforts et multipliant les débordements sur son côté.