Equipe de France: "J’ai mis toutes les chances de mon côté", Giroud annonce la couleur avant le Mondial

Olivier Giroud participera-t-il à sa troisième Coupe du monde consécutive dans un peu moins de deux mois ? Interrogé par L’Equipe au sujet d’une éventuelle présence dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, l’attaquant des Bleus a en tout cas estimé qu’il avait "fait ce qu’il fallait" pour convaincre le sélectionneur de l’emmener au Qatar.

"Je n'ai pas de pourcentage à donner. J'ai démontré ce qu'il fallait démontrer, a indiqué le joueur de l’AC Milan, auteur de son 49e but en équipe de France le 22 septembre dernier en Ligue des nations contre l’Autriche (2-0). J'ai fait le maximum pour y être. J'ai mis toutes les chances de mon côté."

Avant d’être convoqué lors de la dernière trêve, pour laquelle Karim Benzema était notamment forfait, Giroud n’avait été appelé qu’une seule fois en Bleu depuis l’Euro 2021: en mars dernier pour pallier l’absence de… Benzema. Revenu à deux unités de Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France, Giroud, 36 ans, n’a jamais perdu de vue le Mondial qatari. Revenu en sélection au meilleur des moments à l’occasion du dernier rassemblement avant la liste pour la Coupe du monde, l’ancien Montpelliérain assure par ailleurs que ses rapports avec Deschamps ont toujours été cordiaux.

"Maintenant, il n'y a pas besoin d'en rajouter"

"Mais ça a toujours été une bonne relation, a clamé Giroud, interrogé par L’Equipe sur une image le montrant bras-dessus, bras-dessous avec son sélectionneur à l’entraînement avant Danemark-France, le 25 septembre dernier. Là, il me chambrait. Il revenait juste de la conférence de presse d'avant-match contre le Danemark. Il me dit: ‘Mais tu as beaucoup d'amis, dis donc ?’ Je lui ai répondu: ‘Mais vous en doutiez, coach ?’ Et on s'est marrés ! Mais maintenant, il n'y a pas besoin d'en rajouter. On a beaucoup dit, beaucoup parlé, beaucoup écrit sur ma situation. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait." L'annonce de la liste étant prévue entre le 7 et le 13 novembre prochain, Giroud sera fixé dans un peu plus d’un mois.