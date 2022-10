Benfica-PSG: Nuno Mendes "forfait pour quelques matchs"

Le PSG a été accroché par Benfica (1-1) à Lisbonne ce mercredi lors de la 3e journée de Ligue des champions. Un résultat décevant accompagné d’une mauvaise nouvelle au sein de l’effectif parisien avec la blessure de Nuno Mendes.

L’inquiétude se matérialise en fait. Remplacé à la 66e minute, par Juan Bernat, lors de la 3e journée de Ligue des champions face au Benfica Lisbonne (1-1), Nuno Mendes grimaçait et se tenait l’arrière de la cuisse gauche. Après la rencontre, Christophe Galtier a confirmé une blessure significative pour la latéral gauche portugais. "Mendes a eu un gros incident musculaire et sera forfait pour quelques matches", a expliqué en conférence de presse l’entraîneur du PSG, sans apporter plus de détails.

Galtier plus rassurant pour Messi

De quoi s’inquiéter pour le flanc gauche de la défense parisienne, également délaissé par Presnel Kimpembe. Le défenseur central, utilisé axe gauche cette saison dans la défense à cinq du PSG, souffre d’une blessure aux ischio-jambiers depuis la victoire parisienne face à Brest (1-0) en Ligue 1 le 10 septembre. Le retour de l’international français est attendu début novembre.

Les doutes sont en revanche moins forts pour Lionel Messi. Egalement remplacé, à la 81e minute par Pablo Sarabia, le septuple Ballon d’Or n’était pas blessé a indiqué Galtier au micro de RMC Sport : "Il a fait signe en disant qu’il voulait sortir. Sur la dernière accélération, il s’est senti fatigué. Il est sorti car il s’est senti fatigué et qu'un partenaire frais était beaucoup plus intéressant à ce moment-là." L’Argentin marchait ainsi sans gêne apparente dans les travées du Stade de la Luz après la rencontre.