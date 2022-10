Benfica-PSG: "Il s'est senti fatigué", Galtier rassurant après la sortie de Messi

Après le match nul du PSG sur la pelouse du Benfica Lisbonne, ce mercredi soir en Ligue des champions (1-1), Christophe Galtier a confié que Lionel Messi, qui avait demandé sa sortie à la 81e minute, ne souffrait d’aucune blessure.

Pas d’inquiétude pour Lionel Messi. Sorti à la 81e minute de jeu et remplacé par Pablo Sarabia ce mercredi soir lors de la rencontre entre le Benfica Lisbonne et le PSG (1-1) en Ligue des champions, la Pulga a pu laisser craindre une blessure. Mais, à l’issue de la rencontre, Christophe Galtier s’est montré rassurant au sujet de l’état de santé de son génie argentin.

"Il a fait signe en disant qu’il voulait sortir. Sur la dernière accélération, il s’est senti fatigué. Il est sorti car il s’est senti fatigué et qu'un partenaire frais était beaucoup plus intéressant à ce moment-là", a indiqué le coach parisien au micro de RMC Sport. A la sortie du stade, Messi marchait sans gêne apparente, confirmant les dires de son entraîneur.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a abandonné ses premiers points de la saison sur la scène européenne. Malgré une jolie ouverture du score de Lionel Messi, les Parisiens ont laissé échapper la victoire en concédant l’égalisation juste avant la pause. De quoi nourrir quelques regrets.

Galtier déplore le "calendrier surchargé" après la blessure de Nuno Mendes

"Il y a un sentiment de frustration chez les joueurs parce qu’ils ont fait beaucoup d'efforts, a admis Christophe Galtier au micro de RMC Sport. On a eu des temps forts dans les deux périodes, même si Benfica en a eu en première période et que notre gardien a été sollicité et efficace. Ils ont été assez dangereux dans la profondeur. Nous, nous avons eu une assez bonne maîtrise technique avec beaucoup de monde vers l’avant. En première période, on n’a pas eu beaucoup d’occasions, même si on a marqué un magnifique but. En seconde période, on a demandé aux garçons d’avoir plus de mobilité, plus de profondeur et plus d'apports sur les côtés. On a fait une bonne seconde période, le gardien portugais (Odysseas Vlachodimos) a été bon."

Dans moins d’une semaine, le PSG recevra à son tour les Portugais au Parc des Princes (mardi à 21h sur RMC Sport 1) dans une rencontre qui s’annonce décisive pour la première place du groupe. En attendant ce match retour, Christophe Galtier va devoir faire attention à la santé de ses joueurs, Nuno Mendes ayant notamment dû quitter ses partenaires à la 66e minute.

"Évidemment que ce sera un match très important, on va voir comment on va récupérer car on rejoue dans deux jours (samedi à 21h à Reims, ndlr), et on aura très peu de temps de récupération pour jouer Benfica, mais c’est pareil pour eux. C’est une saison très particulière, il y a de la fatigue, de la casse. Aujourd’hui on a perdu Nuno Mendes et on s’aperçoit que dans ce calendrier surchargé qu’il y a beaucoup d'incidents musculaires et de blessures."