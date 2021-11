Bruges-Leipzig: auteur d’un doublé, Nkunku poursuit sa superbe saison

Grand artisan du carton de Leipzig à Bruges (5-0) lors de la 5e journée de Ligue des champions, avec un doublé, Christopher Nkunku confirme sa saison de haut niveau. Au point d’intégrer l’équipe de France en 2022 ?

Le débat sur l’intégration de Christopher Nkunku en équipe de France va rester en sommeil encore quelques mois, le prochain rassemblement des Bleus n’ayant lieu qu’en mars. Mais au fil des prestations étincelantes de l’ancien joueur du PSG, la question se posera avec insistance au printemps s’il maintient ce rythme. Ce mercredi, Nkunku a participé au carton de Leipzig à Bruges (5-0) lors de la 5e journée de Ligue des champions. Si les joueurs du Red Bull étaient déjà éliminés de la course aux 8es de finale, ils sont désormais bien placés pour décrocher un repêchage en Ligue Europa dans leur lutte à distance avec les Belges. Grâce notamment au doublé du joueur formé dans le club de la capitale.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Ligue des champions

Nkunku empile les buts

De quoi porter son total à 7 buts en cinq matchs de Ligue des champions. Sur l’ensemble de la saison en cours, Nkunku affiche 13 buts (avec également 5 buts en Bundesliga et 1 en Coupe d’Allemagne) et 7 passes décisives en 18 matchs. Des chiffres impressionnants qui démontrent le cap franchi par le milieu offensif depuis son départ de Paris. Auteur d’un triplé face à Manchester City mais aussi d’un but contre le PSG cette saison, Nkunku est aux portes des Bleus. Comme le confirmaient les propos de Didier Deschamps en marge de la liste de l’équipe de France en novembre sur laquelle son nom ne figurait pas.

"Nkunku, c’est un joueur qu’on suit. Il aurait pu y être, admettait Deschamps. Il fait des choses très intéressantes. Il fait partie des candidats sérieux qui peuvent avoir cette opportunité. Je ne peux que l’inciter à continuer." Demande exaucée par un Christopher Nkunku en constante progression.