Ligue des champions: Benzema, Nkunku, Mbappé, Thiago... les principaux buts de mercredi soir

Karim Benzema a été l'un des buteurs de la soirée de mercredi en Ligue des champions. L'attaquant tricolore a participé à la victoire (et qualification) du Real Madrid contre le Sheriff Tiraspol (3-0). Dans le même temps, un autre Français, Christopher Nkunku, a profité du carton du RB Leipzig (5-0 contre le Club Bruges) pour s'illustrer.

· Sterling a répondu à Mbappé

Le but de Kylian Mbappé (50e) a finalement été vain: Manchester City s'est imposé 2-1 face au Paris Saint-Germain. Le club s'en est remis à Raheem Sterling (63e) et Gabriel Jesus (76e) pour renverser la situation et s'assurer la première place du groupe A.

· Nkunku ne s'arrête plus

C'est le carton de la soirée. Dans le groupe du PSG, le RB Leipzig s'est rendu sur le terrain du Club Bruges pour lui infliger un 5-0. Les quatre buts ont été marqués en première période. Christopher Nkunku a ouvert et refermé le festival à la 12e minute, puis dans les arrêts de jeu, ce qui porte son nombre de réalisations dans la compétition à sept cette saison. Emil Forsberg (17e, 45e+1) et André Silva (26e) ont assuré le reste du spectacle. Ce résultat laisse les deux équipes à quatre points avant la dernière journée, alors que Manchester City et le PSG sont certains de disputer la phase finale.

· Benzema pas perturbé

Au soir de sa condamnation dans l'affaire de la sextape, Karim Benzema a été aligné d'entrée lors de la victoire 3-0 du Real Madrid contre le Sheriff Tiraspol. L'attaquant français, capitaine, a inscrit le troisième but de la soirée avec une frappe croisée bien placée (56e). Avant lui, David Alaba (30e) et Toni Kroos (45e+1) avaient déjà mis le club espagnol sur la route de la qualification, désormais acquise avec l'Inter dans le groupe D. D'ailleurs, le club italien, après sa victoire 2-0 contre le Shakhtar (doublé d'Edin Dzeko), espérait ce résultat pour valider également son ticket.

· Le bijou de Thiago

C'est avec une frappe pure, lointaine et splendide que Thiago Alcantara a donné l'avantage à Liverpool, vainqueur à Anfield face au FC Porto (2-0). Le milieu espagnol a fait la différence en seconde période (52e), avant que le break soit fait par Mohamed Salah (70e). Les Reds poursuivent ainsi leur sans-faute (15/15 points), loin devant leur adversaire du soir (5 pts) et surtout l'AC Milan (4 pts), qui a arraché une victoire 1-0 sur l'Atlético de Madrid (4 pts). Les Rossoneri, qui n'avaient pas encore gagné, peuvent remercier Junior Messias (87e).

· Gonçalves, bourreau de Dortmund

Il aurait pu s'offrir un triplé, mais son penalty a dû être rattrapé par Pedro Porro (81e) pour porter le score à 3-1. Pedro Gonçalves (30e, 39e) a été l'homme du match du succès du Sporting CP face au Borussia Dortmund. Le milieu de 23 ans offre ainsi la qualification au club portugais, assuré de terminer à la deuxième place du groupe C. Devant, l'Ajax est intouchable avec son 5/5, rendu possible par le doublé de l'insatiable Sébastien Haller, auteur d'un doublé contre Besiktas (2-1).