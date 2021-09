Bruges-PSG: "Mbappé s’est tordu la cheville", révèle Pochettino

Le PSG a concédé le match nul au FC Bruges (1-1) mercredi à l’occasion de la première journée de la Ligue des champions. Un mauvais résultat doublé d’une inquiétude pour Kylian Mbappé sorti sur blessure.

La première de la MNM a déçu. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ne se sont pas assez trouvés et ne sont pas parvenus à être décisifs face à Bruges, qui a logiquement obtenu le match nul (1-1) lors de la première journée de Ligue des champions. Le seul élément du trio de stars à afficher une action décisive au stade Jan-Breydel aura été Kylian Mbappé, auteur de la passe sur le seul but parisien signé Ander Herrera. Un attaquant parisien qui suscite l’inquiétude après cette rencontre. S’il s’est montré l’élément offensif le plus remuant du PSG, l’international français a été contraint de céder sa place à la 51e minute à Mauro Icardi. En cause, des douleurs à une cheville.

"Des problèmes aux deux chevilles"

Touché en fin de première période sur un contact avec Stanley Nsoki, Kylian Mbappé l’a été à nouveau par l’ancien parisien peu après le retour des vestiaires. Remplacé par Mauro Icardi à la 51e minute, l’attaquant français inquiétait après sa récente blessure au mollet contractée avec l’équipe de France.

"Mbappé s'est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles, a confié Mauricio Pochettino en conférence de presse. On va voir demain (jeudi) si on peut avoir des nouvelles plus précises." Le MNM sera-t-il présent dimanche face à l’OL pour le choc en Ligue 1 ?