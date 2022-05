CAN, barrage du Mondial, Premier League, Ligue des champions... Salah a tout perdu en quatre mois

En 2022, les déceptions s'enchaînent pour Mohamed Salah, malheureux à la fois en club et en sélection. L'attaquant égyptien de Liverpool a connu la défaite en finale de la CAN et de la Ligue des champions. Il a aussi échoué en barrage pour la Coupe du monde et dans la conquête de la Premier League.

Niveau poisse, Michael Ballack est sans doute intouchable. En 2002, alors qu’il vise un triplé historique avec le Bayer Leverkusen, le mal-aimé milieu allemand perd tour à tour en finale de la Coupe d’Allemagne (contre Schalke), en finale de la Ligue des champions (face au Real Madrid, avec la volée dingue de Zinedine Zidane) et en finale de la Coupe du monde (contre le Brésil). Cette année-là, il voit aussi le titre lui échapper dans le sprint final de la Bundesliga. Longtemps en tête du classement, son équipe s’écroule et laisse la couronne au Borussia Dortmund. Difficile de faire pire. Même si Mohamed Salah doit se dire qu’il rivalise désormais en termes de malchance, tant les échecs se sont enchaînés pour l’attaquant de Liverpool.

Des grosses déceptions en sélection

En moins de quatre mois, il vient de connaître une défaite en finale de la Coupe d’Afrique des nations, une élimination en barrages de la Coupe du monde 2022 et une défaite en finale de la Ligue des champions. Sans oublier ce scénario totalement fou en Premier League qui a vu Manchester City être sacré champion pour un petit point d’avance sur Liverpool. Bien sûr, ces déceptions ne doivent pas faire oublier tout ce qu’il a accompli cette saison. Les Reds n’auraient pas autant brillé en championnat et en Europe sans ses 31 buts inscrits toutes compétitions confondues. Un bilan auquel il faut ajouter 16 passes décisives. De quoi en faire un des principaux favoris au Ballon d’or, même si Karim Benzema se pose comme le candidat numéro un à la succession de Lionel Messi depuis samedi soir et la victoire du Real Madrid contre Liverpool (1-0).

A Saint-Denis, les inspirations de l’Egyptien et son sens du placement en ont fait un poison constant pour la défense merengue. Et il a fallu plusieurs parades d'un Thibaut Courtois au sommet de son art pour l’empêcher de faire trembler les filets. Mais à la fin, cette soirée a été une désillusion de plus pour le numéro 11 des Reds. Comme le 6 février dernier. Effacé et peu inspiré, le leader des Pharaons avait largement déçu lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations perdue face au Sénégal de Sadio Mané (0-0, 4-2 aux t.a.b.). "Nous aurons notre revanche sur eux", avait-il alors lancé, en référence au barrage de qualification programmé entre les deux finalistes de cette CAN fin mars. Encore raté. Le Sénégal avait brisé les rêves égyptiens pour de bon.

Une fin de saison compliquée

Après l’avoir emporté à l’aller (1-0), les hommes de Carlos Queiroz n’avaient pas su confirmer au retour, avec une défaite synonyme d’élimination au bout des tirs au but (1-0, 3-1 t.a.b.). Une séance marquée par le raté de Salah, premier tireur, qui avait expédié le ballon au-dessus du cadre défendu par Edouard Mendy. Sans doute marqué par ces frustrations en sélection, il a semblé moins en forme en fin de saison, au moment où tout se joue, là où se gagnent les trophées. Ce qui n’a pas empêché Liverpool de mettre une pression dingue sur City et de croire au titre jusqu’au bout. Pendant plus d’une heure, lors de la dernière journée, les protégés de Jürgen Klopp ont pensé décrocher le gros lot, mais Manchester City a finalement tout renversé pour s’adjuger un troisième titre de champion d’Angleterre en quatre ans. La finale de la C1 représentait donc pour Salah le dernier espoir de goûter au bonheur avant de filer en vacances.

La malchance est revenue frapper à sa porte. Comme s'il n'avait pas le droit de prendre sa revanche sur le Real, lui qui était sorti sur blessure en 2018 quand l'ogre merengue avait éteint les Reds en finale de la C1 à Kiev (3-1). L'année d'après, Salah avait répondu en soulevant le trophée (2-0 contre Tottenham). Bis repetita en 2023 ?