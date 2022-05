Mercato: Salah va rester à Liverpool la saison prochaine… mais reste très flou pour la suite

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé avec Liverpool, Mohamed Salah, libre le 30 juin 2023, a assuré ce mercredi qu’il allait honorer sa dernière année de contrat avec les Reds. Sans donner plus d'indications pour la suite.

Les dirigeants et les supporters de Liverpool peuvent souffler. Au moins pour cette fin de saison. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé avec les Reds, Mohamed Salah, en fin de contrat le 30 juin 2023, a annoncé ce mercredi qu’il n’allait pas quitter les bords de la Mersey cet été. En revanche, il s’est montré très flou sur ses intentions pour la suite, une fois qu’il aura honoré sa dernière année de contrat.

"Je reste à Liverpool la saison prochaine, c'est clair, a assuré l’attaquant égyptien de 29 ans en conférence de presse, à trois jours de la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid au Stade de France (ce samedi à 21h). Dans mon esprit, je ne me concentre pas sur le contrat en ce moment. Je ne veux pas être égoïste, ce n'est pas le bon moment pour parler du contrat."

Partira-t-il libre l'été prochain ?

L’ancien joueur de la Roma, arrivé en Liverpool en 2017, partira-t-il libre l’été prochain ? Alors que les négociations pour une prolongation de contrat traînent en longueur, il a mis un petit coup de pression à sa direction fin avril. "Je ne sais pas, il me reste un an, a indiqué l'Egyptien auprès du média britannique Four Four Two. Je pense que les fans savent ce que je veux, mais dans le contrat, ce n'est pas seulement une question d'argent. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Il me reste un an et les fans savent ce que je veux."

Pour l’heure, Salah préfère donc se concentrer sur la finale de la Ligue des champions contre le Real, sachant que, comme il l’a lui-même lancé sur Twitter, il a un "compte à régler" avec les Merengue après la finale perdue par les Reds contre les Espagnols en 2018.