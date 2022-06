Chaos au Stade de France: Darmanin maintient ses chiffres sur les faux billets et le nombre de supporters autour du stade

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, étaient auditionnés mercredi par le Sénat sur les incidents au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Les deux membres du gouvernement ont défendu leurs chiffres sur les faux billets et le nombre de personnes présentes autour de l'enceinte sportive.

Le gouvernement persiste et signe, en chiffrant à environ 110.000 le nombre de personnes qui se sont présentées autour du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des champions. Quatre jours après les incidents survenus autour de ce match qui opposait Liverpool au Real Madrid, les ministres Gérald Darmanin (Intérieur) et Amélie Oudéa-Castéra (Sports) ont été auditionnés mercredi par la commission des lois du Sénat. L'occasion pour eux d'affirmer que la fourchette des "30.000 à 40.000 supporters anglais", qui n'avaient pas vocation à entrer dans le stade, englobait non seulement les individus munis de faux billets mais aussi ceux qui étaient sans tickets.

"Ce n’est pas une incohérence, mais au contraire une cohérence. Pour les '30.000 à 40.000', nous avons bien dit que c’était des personnes sans billet ou avec des faux billets", a soutenu Amélie Oudéa-Castéra face aux sénateurs.

Avant elle, Gérald Darmanin a détaillé le chiffrage - contesté - lui permettant d'avancer qu'il y avait "autour de 109.000 et 117.000 personnes" autour du Stade de France lors de cette soirée: "81.000 personnes se sont rendues par les transports publics, alors que le stade n'a que 75.000 billets. Nous ajoutons les taxis, les VTC, les cars, les bus, les gens qui sont arrivés avec leur propre véhicule". C'est avec ce calcul que le ministère de l'Intérieur évalue que la zone du stade avait accueilli "34.800 à 42.800 personnes supplémentaires".

Plus de 50% de faux billets détectés au premier pré-filtrage

Le ministre a en outre affirmé que le premier pré-filtrage autour de l'enceinte avait permis de détecter "entre 57% et 70%" de faux billets, selon les données de la Fédération française de football et du Stade de France. "Cela ne veut pas dire que tous les supporters avaient de faux billets. Il y avait beaucoup de supporters qui n'avaient pas de billets, parce qu'ils ont essayé de s'approcher du Stade de France pour diverses raisons qui leur appartiennent".

Gérald Darmanin a également présenté un document, établissant que 2.589 faux billets avaient été scannés aux portiques du Stade de France. Un billet avec le même code barre aurait été détecté 760 fois, un autre 744 fois.