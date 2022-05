Chaos au stade de France: pourquoi les chiffres du gouvernement sur les faux billets interrogent

La piste d'une fraude massive de billets en provenance d'Angleterre, laquelle expliquerait les difficultés rencontrées en marge de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, laisse pour le moins sceptique. Les informations et témoignages récoltées depuis trois jours ne vont pas dans ce sens.

Face aux nombreuses critiques formulées à l’égard des autorités françaises pour leur gestion manifestement chaotique des événements, avec de nombreux ratés soulignés depuis samedi dernier, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est réfugié lundi derrière "une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets" venant d’Angleterre, selon lui à l’origine des débordements. "30.000 à 40.000 supporters anglais" se seraient retrouvés au Stade de France, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés, selon la version officielle. Celle-ci maintient d’ailleurs que 70% des billets présentés au pré-filtrage étaient des faux. Des chiffres très largement contestés par les journalistes anglais et les témoignages de personnes présentes sur place.

Selon Football Supporters Europe (FSE), interrogé par divers médias depuis trois jours, et qui comptait au moins deux observateurs sur place au moment des faits, les chiffres avancés par le ministère de l’Intérieur sont complètement fantaisistes, et la version portée par les autorités ne résistent pas à l’examen des faits. Si le nombre exact de faux billets est impossible à déterminer avec précision, il est en revanche certain qu’entre 20.000 et 26.000 supporters anglais se sont présentés au stade avec des billets, dont plus de la moitié étaient des billets version papier, conformément aux exigences du club, sachant que l’UEFA en réservait 22.000 à Liverpool (le même nombre que pour le Real Madrid).

"La technique de communication est catastrophique"

Si 26.000 supporters anglais ont fait le déplacement jusqu’au Stade de France, ils étaient environ 60.000 en tout à faire le voyage jusqu’à Paris le week-end dernier. Afin de gérer la majorité d’entre eux, qui se déplaçaient donc sans le moindre ticket, une fan zone avait été installée sur le Cours de Vincennes, dans le 12e arrondissement de Paris. D’une capacité initiale de 44.000 places selon la Préfecture de police de Paris, elle était pleine durant la rencontre. Football Supporters Europe (FSE) évalue son affluence entre 45 et 50.000 personnes pour 20Minutes. Difficile donc d’imaginer un report massif de ces supporters sans ticket vers le Stade de France. Cela paraît d’autant plus farfelu que les observateurs de la FSE rapportent qu’une dizaine d’interpellations seulement ont eu lieu pour de faux billets, dont au moins la moitié concernait essentiellement des riverains.

D’après les informations de BFM, sur les 105 interpellations enregistrées au cours de la soirée, seules 48 ont donné lieu à des gardes à vue. En revanche, aucune garde à vue n’est intervenue pour des faits liés à des intrusions ou des faux billets d’entrée au match. En revanche, il y a eu un nombre important de plaintes contre X pour des vols, des vols à l’arraché voire avec violences. Parmi les personnes placées en garde à vue, six d’entre elles ont été déférées en vue d’une comparution immédiate ce mardi pour plusieurs faits de vol en réunion sur des victimes britanniques. Une fois le match commencé, seules quelques centaines de personnes demeuraient coincées sur le parvis, essentiellement des jeunes, selon Pierre Barthélémy, interrogé par 20Minutes. "Mais pas des supporters de Liverpool", assure-t-il.

Qu’est-il donc advenu de ces 30 à 40.000 supporters anglais sans billet ou détenteurs de faux billets, à supposer que certains d’entre eux aient pu rentrer ? Refoulés, ils se seraient retrouvés sur les routes ou dans les transports en commun. Sollicitée par le quotidien L’Equipe, la RATP fait état de 26.000 personnes "qui ont emprunté la ligne 13", en plus de 43.200 individus provenant à la fois des RER B et D, entre la fin d'après-midi et le début de soirée. Un trafic somme toute normal compte tenu des prévisions. Interrogée par 20 Minutes, la SNCF précise d’ailleurs qu’aucun flux particulier "ou plus important que d’habitude", n’a été enregistré dans l’autre sens après le début du match. La piste d’une fraude massive a de quoi laisser sceptique.

"Une estimation au doigt mouillé"

"On était très loin du chiffre annoncé, confie à RMC Sport un membre de la gendarmerie mobile présent devant la porte Z pour assurer le maintien de l'ordre. La technique de communication de notre ministre est catastrophique, celle du Préfet je ne veux pas en parler. En quelques heures, alors oui il y a des caméras de vidéo-surveillance, mais je voudrais bien savoir comment ils arrivent à ce chiffre. Si vous prenez 30.000 personnes présentes à l'extérieur du stade sans billet, je ne pense pas que la soirée aurait fini de cette manière..."

Des propos confirmés à RMC Sport quelques heures plus tard par un officier de Police présent ce soir-là. "On a eu un véritable problème au niveau des tourniquets avec les agents de sécurité privé, des failles informatiques, des soucis techniques. C'est une réalité, tout le monde a pu le constater. Quand les forces de l'ordre on repris le contrôle des filtrage sur le parvis du stade, la situation s'est améliorée. On n'a pas tout bien fait, les images peuvent choquer, je suis d'accord... Mais comment nos responsables arrivent à ce chiffre de 30.000 personnes sans billets ou avec des tickets falsifiés ? Je me demande en fait s'ils n'ont pas compté ceux présents dans l'ensemble de la capitale...Et là, ça serait une catastrophe pour nos services." A 21h36, au moment du coup d'envoi officiel de la rencontre, RMC Sport était présent à l'extérieur de l'enceinte juste devant l'entrée des fans de Liverpool. Et tout au plus, on pouvait voir 5 à 10 000 supporters encore présents. Loin, très loin, des chiffres annoncés.

"C'est une estimation au doigt mouillé, il faudra attendre d'obtenir des éléments plus précis pour avoir une estimation juste", confiait lundi sous couvert d'anonymat un conseiller gouvernemental à l'AFP. "Les autorités anglaises nous avaient prévenus de la possibilité de la présence de faux tickets, mais pas de l'ampleur", a assuré à l'AFP une source proche du gouvernement. Une enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne par le parquet de Saint-Denis pour faire la lumière sur cette affaire et cette question des tickets contrefaits devrait être abordée dans l'enquête indépendante ouverte lundi par l'UEFA sur le fiasco du Stade de France.