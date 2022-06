Chaos au Stade de France: les Français pas convaincus par les explications de Darmanin

D’après un sondage pour Le Figaro dévoilé ce jeudi, 76% des Français ne partagent pas les arguments du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, pour expliquer le fiasco au Stade de France, samedi, à l’occasion de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool.

Une défense qui ne passe pas. Gérald Darmanin ne convainc pas les Français. Dans la tourmente depuis les incidents survenus samedi au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), le ministre de l’Intérieur avait pointé du doigt les fans britanniques, venus à Saint-Denis sans place ou avec des faux billets, minimisant la responsabilité de l’organisation et les débordements des forces de l’ordre. Mercredi à l'occasion d'une audition de trois heures devant la commission des lois du Sénat, il a esquissé un mea-culpa, ouvrant la voie à des réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers, tout en maintenant sa version controversée sur le nombre de faux billets.

Si Gérald Darmanin a, à nouveau, bénéficié de la confiance d’Emmanuel Macron ce jeudi, ce fiasco en mondovision pourrait impacter sa cote de popularité. Selon un sondage réalisé par Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro publié ce jeudi, 76% des Français n’ont en tout cas pas été convaincus par ses explications.

Les Français inquiets pour les JO

Concernant les responsabilités, 61% des sondés estiment qu’elle revient aux jeunes délinquants qui auraient profité du désordre sur le parvis du SDF. Viennent ensuite l’organisation du Stade de France (51%), la préfecture de police (44%), l’UEFA (41%) et Gérald Darmanin (40%). Seulement 33% des Français jugent que la responsabilité des supporters de Liverpool est "très importante."

Enfin pour plus d’un Français sur deux (53%), ces incidents montrent que la France est mal préparée pour accueillir les prochains événements sportifs comme la Coupe du monde de rugby en 2023 et surtout les Jeux olympiques en 2024.