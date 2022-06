Chaos au Stade de France: la ministre des Sports "doit des excuses" aux fans de Liverpool en règle

Après avoir reçu un courrier cinglant du président de Liverpool, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, estime que des excuses doivent être faites aux fans des Reds en possession de billets valides, qui n’ont pas pu accéder au Stade de France samedi lors la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Un petit mea-culpa pour apaiser la situation. Amélie Oudéa-Castéra a vite répondu au courrier incendiaire que lui adressé lundi Tom Werner. Très agacé, le président de Liverpool a notamment reproché à la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques des "commentaires irresponsables, peu professionnels et totalement irrespectueux" envers les fans des Reds, après les incidents qui ont perturbé samedi la finale de la Ligue des champions au Stade de France face au Real Madrid (0-1).

Après la rencontre, Oudéa-Castéra avait notamment estimé sur RTL que les Anglais avaient "laissé leurs supporters dans la nature" durant le week-end. Des propos sur lesquels la ministre est revenue mardi devant un groupe de journalistes. "Ce que je tiens à exprimer au club de Liverpool, c’est que c’est un immense club qui a marqué l’histoire du football, qui fait rêver des générations d’enfants dont les miens, a-t-elle expliqué à plusieurs médias, dont Le Parisien. Il y a eu un certain nombre de comportements qui n’auraient pas dû se produire, et probablement ce que je perçois à ce stade comme un déficit d’encadrement."

Le Real Madrid a mieux encadré ses supporters, d'après elle

"À l’inverse, il y avait des supporters de Liverpool en règle, et dont la soirée a été gâchée et qui n’ont pas même pu assister à ce match, a poursuivi l’ancienne directrice générale de la Fédération française de tennis. À ces gens, on leur doit clairement des excuses, et c’est avec beaucoup de peine que je peux imaginer ce qu’ils ont ressenti." Oudéa-Castéra, en poste depuis moins de deux semaines, a confirmé que les 2.700 fans des Reds munis de billets valides qui n’ont pas eu accéder au Stade de France devraient être indemnisés par les organisateurs de la rencontre.

En revanche, la ministre des Sports maintient que le Real Madrid a mieux gérer ses supporters que Liverpool en marge de la finale. "Les enquêtes, celles de l’UEFA et du parquet de Bobigny, vont établir l’exactitude des faits, les volumes, trafic ou pas trafic, ce qu’il s’est passé exactement. Je crois qu’on a tous besoin de comprendre, a-t-elle rappelé. Ce qui est ressorti des témoignages de tout le monde, c’est qu’il y a eu une grande différence entre la façon dans le club du Real Madrid avait encadré les supporters et celle beaucoup plus libre, diffuse, de Liverpool".