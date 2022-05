Chaos au Stade de France: 2.800 faux billets ont été scannés à l'entrée du Stade de France

INFO RMC Sport - 2.800 faux billets ont été scannés aux portiques d'entrée du Stade de France, uniquement au niveau des portes destinées aux supporters anglais, lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid.

C’est peut-être un élément de taille qui permet de comprendre d’où vient le chiffre avancé par Gérald Darmanin d’environ 30.000 personnes sans billet ou munis de faux billets présents samedi au Stade de France. Selon nos informations, 2.800 faux billets ont bien été scannés au Stade de France. Il s’agissait de billets suffisamment crédibles pour être présentés à la machine des stewards au 2e filtrage. Ils ont été présentés uniquement sur les portes du public anglais.

Ce chiffre, réel car vérifié par les scans, est très sensiblement supérieur à ce qui arrive en général sur ce type d’évènements où quelques centaines de faux billets au maximum sont recensés. L’UEFA et la FFF ont donc déduit qu’il y avait un volume bien supérieur de faux billets en circulation et qu’une extrapolation jugée crédible d’environ 30.000 personnes sans billet ou avec des faux a été établie. Comme indiqué lundi au ministère des sports, cet ordre de grandeur a été confirmé par la RATP, le consortium du Stade de France et la préfecture de police.

Les pouvoirs publics ont été alertés

Les services de renseignements avaient alerté les autorités, deux jours avant la finale de la Ligue des champions, des risques entourant ce match en anticipant environ "50.000 supporters anglais" sans billet ou "en possession de faux billets". Datée du 25 mai, une note de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) rédigée en lien avec les services de renseignement, dont l'AFP a eu connaissance, fait état "d'environ 50.000 supporters anglais présents dans la capitale française (qui) ne seront pas détenteurs de billets".

"Certains d'entre eux", est-il écrit dans ce document largement diffusé dans les services de police, "seront en possession de faux billets et tenteront de les utiliser pour accéder au stade". "D’autres tenteront de pénétrer par ruse dans l'enceinte sportive, en utilisant par exemple des uniformes de steward (stadiers), de personnels UEFA, de personnels médicaux, d’agents de nettoyage etc", poursuit la note. Un total de 22.000 billets ont été officiellement alloués aux supporters de chacun des deux clubs finalistes.