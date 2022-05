Chaos au Stade de France: Oudéa-Castéra pointe "un déficit d’encadrement des supporters"

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra regrette la "différence" entre la gestion des déplacements des supporters du Real Madrid et de Liverpool, trois jours après les incidents au Stade de France. Elle pointe "un déficit d'encadrement des supporters".

Amélie Oudéa-Castéra reste sur sa position. La ministre des Sports répète ses critiques à l’encontre de Liverpool après le chaos qui a entouré la finale de la Ligue des champions entre les Reds et Madrilènes, samedi dernier au Stade de France. Dans sa dernière intervention, elle avait notamment dénoncé "entre 30.000 et 40.000 personnes" munis de faux billets pour assister au match. Selon les informations de RMC Sport, ce sont finalement 2.800 faux billets qui ont été scannés à l’entrée de l’enceinte.

"Le Real Madrid a vraiment encadré ses supporters"

"Ce qui est ressorti des témoignages de tout le monde, c'est qu'il y a eu une grande différence entre la façon dont le club du Real Madrid a vraiment encadré ses supporters et celle, beaucoup plus libre et diffuse, avec laquelle les supporters du club de Liverpool étaient dans Paris", explique-t-elle ce mardi dans des propos rapportés par L’Équipe. Après l’ouverture d’une enquête par la justice, plusieurs individus ont été jugés en comparution immédiate ce mardi à Bobigny.

"Il y a eu un certain nombre de comportements qui n'auraient pas dû se produire et probablement, ce que je perçois à ce stade, un peu un déficit d'encadrement des supporters", ajoute Oudéa-Castéra au sujet de l’organisation défaillante de l’événement. "On leur doit clairement des excuses, lance-t-elle enfin au sujet des supporters munis d’un billet mais privés de match. Je peux imaginer leur peine en ayant leur ticket et en n'ayant pas pu avoir accès à cette finale de grande qualité sportive".