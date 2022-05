Chaos au Stade de France: Carragher s’en prend à "la fraude" Darmanin

La communication du gouvernement français qui accuse Liverpool et ses supporters d’être à l’origine des problèmes d’accès au Stade de France samedi lors de la finale de la Ligue des champions, font exploser de rage Jamie Carragher.

Le mot peut être traduit de plusieurs manières: escroc, imposteur ou menteur. Il illustre surtout la colère suscitée en Angleterre par la communication du gouvernement français pour justifier le chaos au Stade de France, samedi avant la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0). Jamie Carragher, ancienne légende des Reds désormais consultant pour une chaîne anglaise, s’est emporté contre Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, après le point-presse lors duquel ce dernier a assuré qu’une "fraude massive industrielle de faux billets" était à l’origine des difficultés d’accès au Stade de France.

"Gerald Darmanin is the fraud"

"Gerald Darmanin is the fraud", s’est étouffé Carragher sur Twitter, le mot "fraud" pouvant donc être traduit par menteur, escroc ou imposteur. "Les mensonges et les manipulations des personnes d'autorité sont une honte", a-t-il ajouté en mentionnant également le nom de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui assume la même ligne de défense.

Gary Lineker, ancien joueur également consultant, s’est joint au concert d’indignation face aux justifications des deux ministres. Il a même publié un message en français: "c’est des conneries!" Il s’est aussi étouffé face aux propos de Darmanin saluant le calme des forces de l’ordre. "Ils étaient à l’opposé complet de ça, a assuré l’ancien international anglais. C’est un mensonge."

En pointant du doigt la responsabilité des supporters anglais, le gouvernement français a provoqué un vent de colère en Angleterre. Le président de Liverpool a même envoyé un courrier à la ministre des Sports pour lui demander de s’excuser.