Chaos au stade de France: une membre du panel va s'engager avec Liverpool

Selon les informations de RMC Sport, une membre du panel ayant réalisé un rapport sur le fiasco de l’organisation de la dernière finale de la Ligue des champions au Stade de France, va rejoindre Liverpool.

En début de semaine, le panel en charge de réaliser un rapport sur le fiasco de la finale de la Ligue des Champions, Liverpool - Real Madrid, a rendu son document. Pendant plusieurs mois, cette équipe indépendante de l'UEFA a enquêté sur les incidents au Stade de France en date du 28 mai dernier. Pour le réaliser, ses membres ont reçu plus de 8.500 contributions et sélectionné plus de 700 courriers. Depuis le début, l'ensemble des personnes en charge de l'enquête insiste sur le caractère indépendant de cet audit vis à vis de l'UEFA et des clubs concernés.

Représentante d'une association de supporters

D'après nos informations, Amanda Jacks, membre de ce panel qui a représenté l'association Football Supporter's Association (FSA), va s'engager avec le club de Liverpool au mois de mars. Cette représentante d'association a alerté Tiago Brandao Rodrigues, responsable de l’enquête indépendante, dans un mail en date du 13 février.

"Par courtoisie, je vous écris pour vous informer qu'on m'a proposé et que j'ai accepté un poste au Liverpool FC et que je vais donc quitter la FSA, affirme Amanda Jacks dans un message consulté par RMC Sport. Je dois commencer avec LFC en mars, ce qui, bien sûr, sera quelque temps après la publication du rapport."

Contacté, Amanda Jacks ne dément pas nos informations mais nous renvoie vers les relations presse de... Liverpool FC. Les responsables de la communication du club anglais n'ont pas encore répondu à nos sollicitations.