Chaos au stade de France: une note de la police avait alerté sur des risques de faux billets

Une note de la direction nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH) avait alerté sur les risques d’incidents provoqués par des supporters de Liverpool sans billet, trois jours avant la finale de la Ligue des champions.

Des risques de complications avaient bien été redoutés en amont de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), samedi au Stade de France. Selon France Info, la direction nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH) avait amis une note le mercredi 25 mai (soit trois jours avant la finale) sur les risques de possession de faux billets de certains supporters de Liverpool.

"Environ 50 000 supporters anglais présents dans la capitale française ne seront pas détenteurs de billets"

"Si la rencontre ne présente pas de risques particuliers en lien avec le supportérisme violent, des troubles à l’ordre public sont à craindre, notamment en raison de l’afflux très important de supporters en provenance de toute l’Europe", indiquait la note. Celle-ci précisait que "certains supporters britanniques" auraient "des velléités d'entrer dans le stade sans être en possession de billets", ce qui ne "manquera pas de générer des incidents".



La DNLH estimait entre "50 000 à 75 000" le nombre de supporters anglais présents à Paris, dont 50 à 100 "supporters à risque". "Environ 50 000 supporters anglais présents dans la capitale française ne seront pas détenteurs de billets, poursuivait la DNLH. Certains d’entre eux seront en possession de faux billets et tenteront de les utiliser pour accéder au stade." Elle appelait ainsi à la plus grande vigilance pour la vérification des entrées alors que ces personnes "tenteront de pénétrer par ruse dans l’enceinte sportive", en utilisant par exemple des uniformes de steward, de personnels UEFA, de personnels médicaux, d’agents de nettoyage.

La note estimait que "plusieurs centaines de supporters anglais tenteront de pénétrer dans le stade en forçant les tourniquets et les différentes portes d’accès". Elle se montrait moins alarmiste sur le comportement des supporters du Real. "La grande majorité des supporters qui feront le déplacement à Paris seront en possession d’un titre d’accès au stade, expliquait le texte. Les risques de tentatives d’entrées frauduleuses sont donc faibles. De manière générale, les supporters du club espagnol ne sont pas connus pour être à l’origine de troubles à l’ordre public".

La note alarmait aussi sur quelques débordements de personnes locales et prévoyait " quelques actions individuelles" qui "pourraient être menées au détriment des supporters britanniques ou espagnols, dans le but de dérober des articles à l’effigie des clubs afin de pouvoir marquer leur territoire, notamment par le biais des réseaux sociaux". Un scénario qui s’est vérifié avec plusieurs témoignages de vols et d’agressions. Depuis samedi, les autorités françaises pointent du doigt Liverpool et ses supporters comme étant à l’origine de la grande confusion pour entrer dans le stade en avançant le chiffre de 40.000 supporters présents aux abords du stade sans billet ou avec des billets faux. Une estimation très discutée par de nombreux observateurs et qui provoque l’indignation en Angleterre.