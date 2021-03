Chelsea-Atlético: l'ouverture du score de Ziyech, sur un contre éclair

Hakim Ziyech a permis à Chelsea d'ouvrir le score contre l'Atlético de Madrid, dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Un but précieux pour le club londonien, qui s'était déjà imposé 1-0 à l'aller.

C'est un but qui ouvre un peu plus les portes des quarts de finale à Chelsea. À la 34e minute du huitième de finale retour de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, à Stamford Bridge, le club londonien a réussi à ouvrir le score. Le but a été marqué par Hakim Ziyech.

Tout est parti d'un contre lancé par Kai Haavertz. Le jeune milieu offensif allemand a décalé Timo Werner sur le côté gauche, qui s'est avancé dans les derniers mètres avant de remettre la balle au centre pour Hakim Ziyech, qui avait bien suivi à hauteur du point de penalty.

L'international marocain en est à deux buts en sept matchs de Ligue des champions. Recruté cet été en provenance de l'Ajax, le joueur de 27 ans semblait dernièrement ne pas être un des premiers choix de Thomas Tuchel. Ce dernier l'a néanmoins titularisé pour cette rencontre décisive, qui survient trois semaines après l'aller remporté 1-0 par les Blues à Madrid. Ce succès étriqué avait été obtenu grâce à un splendide retourné d'Olivier Giroud.