Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Chelsea-Atlético et Bayern-Lazio

Le Bayern Munich, contre la Lazio, et Chelsea, face à l'Atlético, tenteront de faire fructifier leur avantage obtenu à l'aller pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions, ce mercredi à partir de 21h, sur les chaînes RMC Sport.

Suite et fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, sur RMC Sport. Dirigé depuis peu par l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, Chelsea reçoit l’Atlético de Madrid, battu sur son terrain au match aller (0-1), une rencontre qui sera diffusée en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1 à partir de 21h. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Bayern Munich doit terminer le travail bien fait après son large succès en Italie contre la Lazio (4-1). Un match à suivre en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2. Le champion en titre devrait poursuivre sereinement son chemin dans cette édition 2020-2021 de la compétition. Ces deux recontres sont également à vivre en simultané dans le multiplex sur RMC Sport 3.

Tuchel: "Tout peut basculer en quelques secondes"

Impressionnant de facilité le week-end dernier, le “Rekordmeister” a déroulé son football comme à l’entraînement et facilement disposé de Brême avant un match a priori sans danger en Coupe d’Europe. Kingsley Coman et Manuel Neuer ne se sont pas entraînés mardi avec le Bayern, et l'entraîneur Hansi Flick s'est laissé 24 heures pour décider de les aligner ou pas mercredi contre la Lazio, en 8e de finale retour de Ligue des champions à Munich. Toujours invaincu sous les ordres de Thomas Tuchel, Chelsea a 82% de chances de se qualifier après avoir gagné 1-0 à l’extérieur. Néanmoins, Thomas Tuchel reste sur ses gardes, un accident est si vite arrivé.

"Je m'attends plus ou moins au même match qu'à Bucarest, a-t-il déclaré la veille en conférence de presse. Ça reste une équipe dure à jouer, contre qui il est difficile de trouver des espaces dans le dos de la défense et très dur de se créer des occasions. On a fait un excellent match là-bas et on espère faire un prestation comparable pour battre l'Atlético, c'est notre objectif. (...) Le 1-0 de l'aller ne change pas grand-chose dans l'approche du match. Tout peut basculer en quelques secondes. Un but peut tout changer, une décision de l'arbitre, un petit coup de chance ou de malchance peut changer la dynamique complètement. Il faudra être très concentrés pour s'adapter à chaque situation."