Chelsea-Atlético: la belle parade de Mendy pour éviter l'égalisation face à Joao Felix

Édouard Mendy a réussi une très belle parade face à João Félix, à la fin du huitième de finale retour de Ligue des champions remporté 2-0 par Chelsea contre l'Atlético de Madrid.

Encore un clean sheet pour Édouard Mendy. Dans le temps additionnel du match de Chelsea contre l'Atlético de Madrid, en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le gardien sénégalais a réussi une superbe parade sur une frappe de João Félix.

L'attaquant portugais a pourtant tenté sa chance à bout portant, après s'être mis hors de portée de César Azpilicueta et de Kurt Zouma. Mais l'ancien portier du Stade Rennais était solide sur ses appuis, devant sa ligne.

Un seul but encaissé en C1

À ce moment du match, le score était encore de 1-0 pour Chelsea, grâce au but signé Hakim Ziyech en première période. Cette parade a donc permis aux Blues d'éviter l'égalisation, et même de creuser l'écart à 2-0 avec le but d'Emerson dans la foulée.

Édouard Mendy n'a encaissé qu'un seul but sur ses sept matchs de Ligue des champions cette saison. C'était justement contre le Stade Rennais, durant la phase de poules (victoire 2-1). En championnat, ses statistiques sont tout aussi bonnes: 24 matchs, 16 buts encaissés, 14 clean sheets.