Chelsea-Atlético: Tuchel et les Blues frappent un joli coup et se hissent en quart

Déjà vainqueur à l'aller (1-0), Chelsea a de nouveau battu l'Atlético de Madrid ce mercredi soir en huitième de finale retour de Ligue des champions (2-0). Les Blues de Thomas Tuchel sont en quarts. Comme le PSG...

La lune de miel se poursuit. Invaincu depuis son arrivée à Chelsea fin janvier, auteur avec les Blues - désormais quatrièmes - d'une superbe remontée en Premier League, Thomas Tuchel a continué son sans-faute ce mercredi soir, en conduisant le club londonien vers les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2014.

Cette année-là, Chelsea s'était justement fait sortir par l'Atlético en demi-finale. Mais sept ans plus tard, Edouard Mendy et ses camarades ont logiquement disposé des Colchoneros. Déjà victorieux 1-0 lors du huitième de finale aller à Bucarest, grâce à un bijou d'Olivier Giroud, les Blues ont fini le travail à Stamford Bridge (2-0). Et avec maîtrise.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue des champions

De la solidité, et un grand Kanté

Ce mercredi, l'attaquant français était cette fois sur le banc au coup d'envoi. Thiago Silva et Christensen, eux, étaient absents. Ce qui n'a pas empêché Chelsea de se montrer très solide derrière - sa marque de fabrique depuis la nomination de Tuchel - grâce à l'application de Zouma et Rüdiger, et l'énorme travail de Kanté et Kovacic à la récupération.

Comme souvent ces derniers temps, Chelsea n'a pas régalé sur un plan offensif. Mais il a eu le mérite de faire la différence sur un contre parfaitement mené par Havertz et Werner, puis conclu par Ziyech (1-0, 34e), et de se procurer quelques occasions supplémentaires en seconde période, souvent par l'intermédiaire du Marocain (53e, 57e). Avant qu'Emerson ne finisse le travail dans les dernières secondes (2-0, 90e+4). Suffisant face à cet Atlético.

Des retrouvailles Tuchel-PSG en quarts?

Malgré le retour de Joao Felix dans le onze de départ, au côté de Luis Suarez, les Colchoneros se sont globalement fait dévorer en milieu de terrain, et n'ont quasiment rien montré dans le camp anglais. Ils ont réclamé un penalty quand Azpilicueta a légèrement agrippé Carrasco (26e), oui, et ont tenté de se réveiller en fin de match, après les entrées de Moussa Dembélé et Thomas Lemar, mais c'est à ce moment-là que Savic a pris un rouge pour un coup de coude sur Rüdiger et laissé les siens à dix (82e). Bref, une prestation très terne pour remporter un match de C1, et beaucoup trop faible pour renverser une situation défavorable...

Avant de préparer le match de Cup contre Sheffield dimanche, puis de "profiter" de la trêve internationale, Thomas Tuchel jettera probablement un oeil au tirage au sort des quarts de finale, vendredi. Des quarts où sera aussi présent... le PSG. Les dieux du football mettront-ils le technicien allemand sur la route de son ancien club, trois mois seulement après son limogeage? Ce serait presque une évidence.