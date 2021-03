Chelsea-Atlético: le show Thiago Silva en tribune pendant la qualification

Forfait pour le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Chelsea et l'Atlético de Madrid ce mercredi soir (2-0), Thiago Silva a tout de même vécu pleinement la rencontre dans les tribunes de Stamford Bridge...

Pandémie oblige, le huitième de finale retour de Ligue des champions Chelsea-Atlético (2-0) s'est évidemment joué à huis clos ce mercredi soir. Et pourtant, un supporter déchaîné était présent dans les tribunes de Stamford Bridge pour encourager les Blues. Son nom? Thiago Silva.

Le défenseur brésilien, bien que forfait pour ce choc européen, pourrait avoir quelques courbatures jeudi, tant il s'est agité dans les gradins.

Un match plein

On l'a vu stresser comme un fou et crier pour soutenir ses camarades quand Chelsea menait 1-0 et que l'Atlético semblait se réveiller, puis exulter sur le deuxième but d'Emerson et se jeter dans les bras de Jorginho et Mason Mount - eux aussi indisponibles - avant enfin de reprendre son souffle, et ses esprits, au coup de sifflet final.

Thiago Silva © RMC Sport

Parti libre du PSG en fin de saison dernière, Thiago Silva (36 ans) a disputé 21 matchs avec Chelsea cette saison. Titulaire indiscutable sous Frank Lampard puis au début de l'ère Thomas Tuchel, le Brésilien s'est blessé à une cuisse début février, avant de rechuter début mars alors que son retour se précisait.

"Thiago a eu un petit problème à la fin de la séance d'entraînement d'avant-hier, indiquait Tuchel vendredi dernier. Il a ressenti à la fin quelque chose autour de la zone où il s'était blessé et nous avons dû le retirer de l'entraînement. Il est donc de retour dans une phase de transition."