Chelsea-Atlético: un quart face au PSG? "Je ne suis pas sûr!", plaisante Tuchel

Vainqueur à l'aller, Chelsea s'est imposé une nouvelle fois contre l'Atlético de Madrid ce mercredi (2-0), en huitième de finale retour de la Ligue des champions. L'occasion de rêver de retrouvailles entre Thomas Tuchel et le PSG? Le technicien des Blues n'est pas sûr de le vouloir.

Quel adversaire pour Chelsea en quart de finale de la Ligue des champions? Réponse vendredi à 12h, avec le tirage au sort (à suivre sur RMC Sport). Mais Thomas Tuchel pourrait bien retrouver... le PSG, d'où il a été licencié en décembre dernier, avant de rejoindre les Blues. Des Londoniens qualifiés pour les quarts en éliminant l'Atlético (2-0 au retour, 1-0 à l'aller).

"Ils sont très forts, je les connais bien "

"Nous sommes une équipe toujours capable de trouver une solution offensive et de combattre, nous sommes prêts à souffrir, analyse Thomas Tuchel sur RMC Sport. C'est notre victoire sans but encaissé, c'est superbe. On peut seulement observer le potentiel des joueurs et du clubs. Les joueurs sont habitués à jouer à un très haut niveau, dans une compétition comme la Premier League, très forte. Je sens que je suis en phase avec cette équipe, c'était exceptionnel. On donne notre avis, on veut aider les joueurs mais c'est leur potentiel sur le terrain."

"Retrouver le PSG en quart? Je ne suis pas sûr! Ils sont très forts, je les connais bien mais on doit attendre", ajoute le technicien allemand à propos d'une éventuelle affiche entre Blues et Parisiens en quart de finale. Un classique ou presque en Ligue des champions, qui verrait s'affronter deux équipes qui auront eu Thomas Tuchel en coach cette saison.