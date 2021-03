Chelsea: Tuchel impressionne après la victoire à Liverpool

Depuis sa nomination de Thomas Tuchel, Chelsea est l'équipe de Premier League qui a pris le plus de points en championnat, derrière Manchester City, ogre insatiable. L'Allemand est toujours invaincu et impressionne.

Thomas Tuchel frise le sans-faute depuis ses débuts sur le banc de Chelsea fin janvier. L'entraîneur allemand a encore frappé fort jeudi soir avec la victoire des Blues sur le terrain de Liverpool (0-1) lors de la 27e journée de Premier League. Un succès qui permet à son équipe de reprendre place dans le Top 4 du championnat. Nommé pour remplacer Frank Lampard, Tuchel est toujours invaincu à la tête de l'équipe londonienne avec sept victoires et trois matchs nuls, toutes compétitions confondues, dont un succès face à l'Atlético de Madrid (0-1) en 8e de finale aller de la Ligue des champions la semaine dernière.

Depuis sa prise de fonction, Chelsea est l'équipe qui a pris le plus de points en championnat (18 en six matchs), derrière Manchester City (24), ogre insatiable lancé dans une série de 21 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Son arrivée a insufflé un vrai coup de fouet à ses troupes alors que Lampard n'avait glané que sept points lors de ses huit derniers matchs à la tête des Blues.

"C'était excellent"

"C'est peut-être le meilleur défi d'Europe et même du monde de jouer à Anfield dans une situation où Liverpool est un point derrière nous (avant le coup d'envoi du match, ndlr), s'est réjoui Tuchel au micro de RMC Sport. C'était clair de signer une performance de très haut niveau. Je suis très satisfait, c'était excellent."

"Nous devions faire preuve de courage si nous voulions nous défaire de la pression et nous l'avons fait de manière excellente, a-t-il ajouté au micro de Sky Sports. Nous avons été forts dans notre match de transition, nous avons été forts pour défendre et gagner les deuxièmes ballons et le contre-pressing. C'était une très, très bonne performance d'équipe."

"Une des meilleures performances de Chelsea"

"Liverpool très peu crée au cours des 90 minutes", a reconnu Jamie Carragher ancien joueur de Liverpool désormais consultant pour Sky Sports. Ashley Cole, ancien latéral gauche de Chelsea, a également salué la performance de son ancienne équipe. "Une des meilleures performances que j'ai vues de Chelsea en termes de jeu depuis derrière", a-t-il confié. Démis de ses fonctions du PSG fin décembre, Tuchel a très bien rebondi depuis. Il aura un autre test lundi face à Everton.