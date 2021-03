Chelsea-Atlético, les compos: Giroud sur le banc après son bijou au match aller

En ballottage favorable après sa victoire 1-0 à l'aller, Chelsea accueille l'Atlético ce mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des champions (sur RMC Sport 1). Olivier Giroud, auteur d'un bijou à l'aller, est sur le banc.

"Je m'attends plus ou moins au même match qu'à Bucarest. Ça reste une équipe dure à jouer, contre qui il est difficile de trouver des espaces dans le dos de la défense. On a fait un excellent match là-bas et on espère faire une prestation comparable. Tout peut basculer en quelques secondes." Si Chelsea est en ballottage favorable après sa victoire 1-0 à l'aller, Thomas Tuchel a donné le ton en conférence de presse : il attend une nouvelle victoire ce mercredi à Stamford Bridge face à l’Atlético, en huitième de finale retour de la Ligue des champions (sur RMC Sport 1, coup d’envoi 21h).

Giroud est remplaçant

A l’aller, les Blues avaient fini par trouver la faille grâce à Olivier Giroud, auteur d’un superbe retourné en seconde période. Auteur de six buts dans la compétition cette saison, le champion du monde sera cette fois sur le banc face aux Colchoneros. N’Golo Kanté est titulaire, tout comme Kurt Zouma. Jorginho et Mason Mount, eux, sont suspendus pour ce match. Blessés, Thiago Silva et Tammy Abraham manquent également à l’appel.

Du côté de l’Atlético, Diego Simeone a décidé de s'appuyer sur un onze assez classique avec le duo Luis Suarez-Joao Felix devant. Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar ou encore Moussa Dembélé sont sur le banc.

"On affronte une équipe qui va très bien, qui n'a pas perdu depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur, ils jouent très bien, ils sont dans une très bonne dynamique... Mais on cherchera un seul résultat: la victoire, a prévenu Simeone. Et on essaiera de mener le match comme il le faut pour atteindre cet objectif. On a trouvé des situation pour s'améliorer après le match aller, ce qu'on veut nous, c'est clair, c'est gagner."

La composition de Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rudiger - James, Kante, Kovacic, Alonso - Havertz, Werner, Ziyech.

La composition de l'Atlético : Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - Llorente, Koke, Saul Niguez, Carrasco - Suarez, Felix.

