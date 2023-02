Chelsea: Aubameyang et Badiashile zappés de la liste pour la Ligue des champions

Chelsea, qui ne pouvait pas inscrire plus de trois recrues pour la suite de la Ligue des champions cette saison, a tranché. Et Benoît Badiashile fait partie des punis. Pierre-Emerick Aubameyang fait lui aussi les frais des arrivées de Mudryk, Joao Felix ou Enzo Fernandez.

Début d’année décidément compliqué pour Pierre-Emerick Aubameyang. Toujours en quête d’un premier but en 2023, et très rarement titulaire sous les ordres de Graham Potter, l’international gabonais (33 ans) ne jouera plus en Ligue des champions d’ici la fin de la saison. Chelsea ne l’a pas inscrit dans sa "liste A" soumise à l'UEFA, qui ne peut comporter que trois nouveaux joueurs par rapport à celle envoyée en début de saison. La "liste B" concerne les joueurs nés après le 1er janvier 2001.

Obligés de faire des choix après avoir dépensé sans compter cet hiver, les Blues ont donc décidé de se passer d’Aubameyang, en difficulté depuis le début de la saison et dont le nom a été évoqué du côté du FC Barcelone lors du dernier mercato, pour ce qui aurait été un improbable retour. Le natif de Laval n’est pas le seul à rester sur le carreau. Benoît Badiashile, acheté à Monaco pour 38 millions d’euros, se retrouve lui aussi écarté. Chelsea se prive d’autres recrues comme l’avant-centre ivoirien Datro Fofana (ex-Molde), le milieu brésilien Andrey Santos (ex-Vasco de Gama) et l’attaquant anglais Noni Madueke (ex-PSV), pour qui Todd Boehly a lâché 35 millions d’euros.

Avec Mudryk, Enzo et João Félix

Mais il fallait faire de la place à d’autres renforts dans cette liste de 25 noms. L’ailier ukrainien Mykhailo Mudryk (ex-Shakhtar Donetsk) et le champion du monde argentin Enzo Fernandez (ex-Benfica), recrutés respectivement pour 70 et 121 millions d’euros, ont sans surprise été inscrits sur la liste fournie à l’UEFA. Même chose pour João Félix, dont le prêt pour six mois en provenance de l’Atlético a coûté 11 millions d’euros, auxquels s'ajoutent les 7 millions d’euros de salaire pris en charge par le club londonien. Pour rappel, l’UEFA permet depuis la saison 2018-2019 à des joueurs ayant disputé la phase de groupes avec un club à jouer le reste de la compétition avec une autre équipe.

Par ailleurs, si Madueke, Badiashile, Santos ou encore Fofana n’ont pas besoin d'être enregistrés dans l'effectif de Chelsea en Premier League parce qu'ils sont âgés de 21 ans ou moins, les règles de l'UEFA pour la C1 stipulent que les joueurs doivent être au club depuis au moins deux ans pour bénéficier de cette exemption en Ligue des champions, comme le rappelle The Athletic. Présent jeudi en conférence de presse, Potter n’avait pas caché son embarras au sujet de ces choix à faire : "Nous avons un peu de temps avant de prendre une décision. Il va y avoir des conversations gênantes, c'est la réalité. Seulement un certain nombre de joueurs peuvent être dans l'équipe, il y aura toujours des déçus et il s'agit d'être honnête, ouvert, respectueux et transparent."

Chelsea affrontera le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le match aller aura lieu en Allemagne le 15 février. Le retour est prévu à Stamford Bridge le 7 mars.