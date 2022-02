Chelsea-Lille: comment Gourvennec gère le "sanguin" Yilmaz

Après une saison de rêve sous les ordres de Christophe Galtier, l’attaquant turc de Lille, Burak Yilmaz, est nettement moins en réussite avec Jocelyn Gourvennec. Une méforme qui s’accompagne de colères remarquées. A la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Chelsea (en direct sur RMC Sport1), le coach du Losc a expliqué comment il gère son bouillant attaquant.

Quatre buts en Ligue 1, deux en Ligue des champions… La réussite fuit Burak Yilmaz cette saison. Si l’attaquant turc fut le leader d’attaque d’une équipe lilloise flamboyante la saison passée (16 buts en 28 matchs), il n’est plus que l’ombre de lui-même depuis l’été dernier. A 36 ans, le poids des années pèse sur sa condition physique. Et la formation de Jocelyn Gourvennec est moins performante que celle de Christophe Galtier. Des signaux négatifs qui crispent le Lillois, particulièrement tendu cette saison comme le démontrent ces coups de gueule remarqués face à Brest au match aller et au match retour au moment de son remplacement.

"Il y a des moments où il convient de lui parler et d’autres non"

Un état de tension que Jocelyn Gourvennec doit gérer. "Pour bien coacher les joueurs, il faut connaître les hommes, a indiqué au Parisien l’entraîneur du Losc à la veille du huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea (en direct sur RMC Sport1). J’aime savoir à qui j’ai affaire." Et le technicien de préciser sa pensée au sujet de son buteur : "Burak est sanguin. Il peut être très calme mais aussi se montrer électrique. Il y a des moments où il convient de lui parler et d’autres non. J’échange beaucoup avec lui et on revoit ça à tête reposée dans un moment où l’émotion est retombée." Et Gourvennec de conclure : "Après, on est d’accord, ou pas, mais nos discussions sont toujours constructives."